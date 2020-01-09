Канада готова допомогти Україні в розслідуванні катастрофи Boeing, – Трюдо

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявивши, що канадська влада готова допомогти Україні в розслідуванні катастрофи українського літака Boeing 737-800.

Про це йдеться в заяві Трюдо, опублікованому 8 січня.

Прем’єр-міністр Канади запевнив, що уряд Канади готовий надавати допомогу в розслідуванні. “Наш уряд буде продовжувати тісно співпрацювати зі своїми міжнародними партнерами, щоб забезпечити ретельне розслідування цієї катастрофи, щоб відповісти на питання канадців”, — заявивши Трюдо. Т

акож прем’єр-міністр висловив співчуття рідним і близьким загиблих в авіакатастрофі. “Від імені уряду Канади Софі (дружина Трюдо — ред.) та я висловлюємо глибокі співчуття тим, хто втратив сім’я ю, друзів та близьких у цій трагедії. … Ми також приєднуємося до інших країн, які оплакують втрату громадян”, — додав він.