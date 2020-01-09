Укрнафта списала заводу Коломойського багатомільйонний штраф і пеню

Компанія вимагала від «НПК-Галичина» 6,5 млн грн пені та інших штрафних санкцій







ПАТ «Укрнафта» відмовився від вимоги 6,5 млн грн штрафних санкцій з «НПК-Галичина» за боргом за поставку нафтового газу. Про це йдеться в рішенні Господарського суду Львівської області, який затвердив мирову угоду між сторонами, повідомляє Enkorr.



Відомо, що «Укрнафта» 20 листопада 2019 року звернулася в суд для стягнення з «НПК-Галичина» 65,3 млн грн боргу за поставки нафтового газу за період з листопада 2018 року.



Компанія вимагала повернути 58,8 млн грн чистого боргу і 6,5 млн грн пені та інших штрафних санкцій. Через 9 днів після реєстрації позову — 29 листопада 2019 року — «НПК-Галичина» погасила основний борг у 58,8 млн грн.

Після цього сторони вирішили укласти мирову угоду, за якою «Укрнафта» враховуючи сплату основного боргу, добровільно відмовилася від претензій на 6,5 млн грн штрафних санкцій.

Згідно з матеріалами судового засідання, борг виник за договором постачання газу в жовтні 2018 року. Всього неоплаченими були близько 20,6 млн кубометрів газу.

Ціна нафтового вакуумного відокремленого від бензину газу» за договором становила 2845 грн/тисяча кубометрів з ПДВ, що майже в три рази нижче ціни природного газу.

Зазначимо, що менеджмент «Укрнафти» контролюється групою «Приват», якій належить понад 43% акцій компанії. НАК «Нафтогаз України» належить 50% + 1 акція, а також більшість у наглядовій раді «Укрнафти».

ПАТ «НПК-Галичина» управляє Дрогобицьким НПЗ, який припинив випуск нафтопродуктів в 2012 році. Контрольний пакет акцій «НПК-Галичина» належить компаніям, афільованим з групою «Приват». 25% акцій компанії володіє Фонд держмайна України.

Раніше Шостої апеляційний адміністративний суд відновив рішення Окружного адмінсуду Києва і дозволив «Укрнафті» не платити державі дивіденди. Кабмін підвищив норматив відрахувань частини чистого прибутку державних підприємств до бюджету на 2019 рік з 75% до 90%, якщо їхній прибуток перевищувала 50 млн грн.

Також повідомлялося, що «Укрнафта» заборгувала бюджету понад 30 млрд грн.