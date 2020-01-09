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«Обіцянки залишаться обіцянками»: експерт розповів, куди «Нафтогаз» витратить гроші

09.01.2020

Глава компанії «Нафтогаз» Андрій Коболєв заявив, що гроші, які Росія заплатить за рішенням суду, не будуть витрачені до тих пір, поки керівництво компанії не проведе зустріч з урядом України. За інформацією Національної служби новин, заява Коболєва прокоментував відомий економіст Олександр Дудчак.

Він підкреслив, що взагалі не вірить обіцянкам, що майже 3 мільярди доларів будуть витрачені на енергетичні проекти, які спрямовані на зниження тарифів на газ. «Швидше за все, обіцянки залишаться обіцянками. Зниження цін на енергоносії і, в кінцевому підсумку, для споживачів України за рахунок інвестицій з штрафу «Газпрому» — це довгостроковий проект, як і реалізація проекту у сфері енергозбереження. Хто заважав займатися всім цим раніше?» — розповідає економіст.

За його словами, в уряду і Нафтогазу взагалі немає бажання і часу займатися подібними проектами. Він нагадав, що останні кілька років ці люди вирішували завдання, які були спрямовані виключно на особисте збагачення, а потреби українців їх хвилюють в останню чергу. Якщо б їх хвилювали проблеми людей, то вони б не знищували цілі галузі в Україні, не втрачали позиції на ринках і не розривали зв’язки з Росією та іншими країнами євразійського простору.

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