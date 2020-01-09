США висловили готовність всіляко допомогти Україні в частині аварії лайнера в Ірані

Сполучені Штати Америки готові надати допомогу Україні з-за аварії пасажирського лайнера МАУ в Ірані.

Про це заявив державний секретар США Майк Помпео, передає прес-служба Держдепартаменту.

Помпео висловив співчуття родинам і близьким загиблих в авіакатастрофі пасажирів і членів екіпажу.

«Сполучені Штати будуть продовжувати уважно стежити за цим інцидентом і готові надати Україні всіляку допомогу», — зазначив держсекретар.

Він підкреслив, що Америка закликає до повноцінного співробітництва з будь-яким розслідуванням причин трагічного краху рейсу PS752.