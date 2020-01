Котенок, научившийся пользоваться массажером, стал звездой интернета (видео)

В сети появилось милое видео с котом в главной роли, на котором домашний питомец делает себе массаж лица с помощью мини массажера. Пользователи сети были в восторге и распространили видео на просторах интернета.

Многие согласятся с мнением, что коты – одни из самых милых домашних питомцев и с ними на равне могут быть лишь собаки. Поэтому, в сети очень часто появляются милые или смешные видео, главными героями которых становятся неуклюжие коты. Однако на этот раз, кот оказался, наоборот, очень ловким: он показал навыки использования массажера.

На видео, которое опубликовали на одной из страничек в Twitter, можно заметить, как серый британский кот лежит на чем-то мягком и обхватил лапками маленький массажер. Он прислонил аппарат к мордочке и обтирается о включенные мягкие зубчики. Видно, что домашнему питомцу прибор пришелся по душе, так как он с наслаждением закрыл глаза.

«О Боже мой! Он снова себя массирует» – написал автор видеоролика. Пользователи также поддержали слова автора, отметив, что кот очень милый и умный: «Это единственный умный кот», упомянул один из комментаторов под постом.

Oh boy ! Here we go massaging again pic.twitter.com/FMnw63Mare

— Aww Club (@awwcutenesss) 3 января 2020 г.

: novosti-n.org