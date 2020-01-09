Колишньому заступнику глави МНС вручили підозру у розтраті 23 млн грн

У Державному бюро розслідувань повідомили про підозру колишнього заступника глави Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в розтраті 23,7 млн грн з державного бюджету. Про це повідомили в прес-службі ДБР.

«Слідчі ДБР повідомили про підозру колишнього заступника міністра Міністерства з питань надзвичайних ситуацій. Екс-чиновник підозрюється в розтраті майна в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України)», — йдеться в повідомленні.

За даними слідства, в 2004 році МНС і компанія-забудовник уклали угоду, за якою на земельній ділянці, що належала Міністерству, повинні були побудувати житловий будинок. За договором. 3,4 тис. кв. м. житлової площі в будинку повинні були перейти у власність Міністерству.

«Однак у 2010 році заступник міністра МНС уклав додаткову угоду, за якою Міністерство відмовилося від житлової площі в Києві в обмін на аналогічну квартиру в будинку, розташованому в місті Ірпені Київської області», – встановили в ГБР.

За матеріалами експертизи, вартість квартир, які фактично отримало МНС в Київській області на 23,7 млн грн менше, ніж вартість квартир, що Міністерство повинно було отримати в Києві.

Досудове розслідування у кримінальній справі триває. В даний момент вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжний захід.

Зазначимо, що прес-служба не назвала ім’я чиновника. Як відомо, у 2004 році МНС України очолював генерал-полковник Григорій Рева.