До посольства Ірану в Києві люди приносять лампадки і квіти

У Києві до посольства Ірану люди приносять квіти, лампадки і фотографії загиблих в авіакатастрофі українського Boeing 737, який розбився в Тегерані. Фотографії опублікував Ельдар Сарахман в Facebook.

Також люди почали нести квіти до посольств інших країн, громадяни яких загинули в катастрофі рейсу PS752. Зокрема, несуть квіти до посольства Канади, в сьогоднішній катастрофі загинули 63 канадця

Раніше повідомлялося, що в терміналі аеропорту «Бориспіль» вшанувати пам’ять загиблих у катастрофі зібралося близько 400 осіб. Люди приносили квіти і свічки. У терміналі біля входу встановили стіл, на ньому – фото 9 членів екіпажу, трьох пілотів і шість бортпровідників.