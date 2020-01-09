Президент провів нічний нараду, є кілька версій аварії Boeing

Президент України Володимир Зеленський провів сьогодні нічний нарада на тему катастрофи в Ірані літака «Міжнародних авіаліній України». Про це повідомляється на сайті глави держави.

У заході брали участь прем’єр-міністр Олексій Гончарук, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов, міністр оборони Андрій Загороднюк, міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко та інші офіційні особи.

Перед президентом відзвітував оперативний штаб щодо ситуації з трагедією.

В даний час фахівці досліджують деталі події, відпрацьовується кілька версій того, чому стала можлива ця катастрофа. У розслідуванні готовий посприяти Іран.

«Проводиться робота з родичами українців, загиблих в Ірані, їм надається психологічна допомога. Держава обов’язково проконтролює, щоб сім’ї отримали всі страхові виплати», — сказано в повідомленні.

У родичів загиблих громадян України збирають ДНК, щоб ідентифікувати і репатріювати тіла на батьківщину.