Синоптики попередили про мокрому снігу і нічних морозів

У четвер, 9 січня, у багатьох областях України очікується сніг або мокрий сніг, місцями хмарна погода, вітер південно-західний.

Про це повідомляє прес-служба Укргідрометцентру.

За даними синоптиків, у західних областях скрізь пройде дощ з мокрим снігом. Температура повітря вдень прогріється від -1 до +2 градусів, а вночі– від -1 до -7 градусів. Вітер південно-західний 5-10 м/с.

В північній частині України також очікується дощ зі снігом. Вдень стовпчики термометрів впадуть від 0 до +2 градусів, вночі від -2 до -5 градусів. У столиці вдень від 0 до +2 градусів, вночі від -2 до -4 градусів.

Вітер південно-західний 5-10 м/с. На Сході країни сьогодні без опадів, але хмарно. Вдень очікується від -1 до +1 градусів, а вночі від -3 до -7 градусів. Вітер південно-західний 5-10 м/с.