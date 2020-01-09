Японці автоматизують побудову бази на Місяці





За більшу частину робіт будуть відповідати машини.

На сайті Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) з’явилася інформація про програму підкорення Місяця.



Вчені хочуть автоматизувати цей процес, майже виключивши з нього участь людини. За більшу частину робіт будуть відповідати машини.



Цей проект — результат співпраці відразу декількох великих підприємств — JAXA, Kajima Corporation (однієї з провідних будівельних фірм Японії) — і трьох університетів: Технологічного інституту Сибаура, Університету електрокомунікацій та Кіотського університету.



Всі учасники проекту працюють над створенням комплексу самоврядних будівельних машин, таких як трактор і екскаватор. Останній важить сім тон, саме він став об’єктом недавніх експериментів, які пройшли на майданчику випробувань Kajima в Одаваре (префектура Канагава). Він виконав стандартні процедури: подолання заданої відстані і повторення рутинних операцій. Дії, що вимагають обережного підходу, виробляв інженер віддалено.



Представники JAXA розповіли, що на даний момент вони модифікували трактор і екскаватор. Нові інструменти дозволяють цим двом машинам вимірювати відстань відносно один одного і визначати напрямок руху, що дає їм можливість легко кооперуватися.



Сама операція по споруді місячної бази повинна пройти в чотири етапи. Перший — підготовка ділянки для будівництва. Другий — розкопки: створення необхідного поглиблення для майбутньої будівлі. Третій — зведення самої бази. Четвертий — покриття верхньої частини модуля реголитом для створення захисту проти радіації. Цей же шар охоронить обшивку від дрібних метеоритів, які могли б порушити її і тим самим випустити все повітря назовні.



Незважаючи на прагнення до автоматизації, інженери розуміють необхідність у дистанційному управлінні, тому воно теж включено в конструкцію. Відстань від Землі до Місяця складає 384 тисячі кілометрів, тому команди будуть доходити з затримкою в дві секунди, але, за словами творців, це істотно не вплине на виконання завдання.



Точні терміни проведення місії досі не ясні, проте раніше стало відомо, що у JAXA мають намір доставити астронавтів на Місяць до 2030 року.



NASA вже в лютому опублікувало звіт, в якому повідомило про експериментальних проектах, які повинні пройти на супутнику Землі до кінця року. Цей список демонструє перший етап довгострокового плану з вивчення Місяця і Марса.



Зовсім недавно Австралійське космічне агентство заявило про наміри відправити на супутник планети місію і почати добувати там воду. Цих цілей вона хоче домогтися у найближчі п’ять років.