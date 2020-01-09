Академіки чи рейдери? Як НААН України «окучивало» державну землю

Днями вся країна завдяки сищикам НАБУ дізналася справі про розкрадання земель Національної аграрної академії України. Розслідування гучної справи почали ще в березні журналісти передачі «Схеми», в одному з випусків якої і було пролито світло на те, як посадові особи НААН роздають державну землю собі і своїм родичам. А на початку грудня поточного року повідомлення про підозру було вручено Президенту НААН Ярослава Гадзало.

Так вийшло, що біля керма НААН, якій держава довірила народне золото – землю – став справжній корупційний спрут. І тепер це вже доведено. Так, НАБУ наводить приклад того, як 138 земельних ділянок під Києвом отримали самі посадові особи НААН, співробітники СБУ, столичні і місцеві чиновники.

Втім, про цю та інші корупційні історії в ЗМІ розповіли вже чимало. Ми ж торкнемося спроби рейдерського захоплення Держпідприємства Дослідне господарство «Тучинское» Інституту сільського господарства Західного полісся, що розташувався на 2000 Га землі в однойменному селі Гощанського району Рівненської області.

З 2016 року керує ДП «Тучинское» успішний господарник Іван Зарудняк. Підприємство під час його правління успішно вирощувало кукурудзу, соняшник та інші культури. Прибутковість підприємства радувала не тільки чиновників зверху, але і півсотні людей працюючого колективу «Тучинської». Так би і тривало ще багато років, якби не керівництво НААН – в ДП раптом вирішили поставити «свого» директора – фермера Віктора Козака.

Місцеві стверджують, що Козак сам володіє величезними земельними наділами – в його розпорядженні понад 7000 Га. Став би людина з добрих спонукань кидати своє власне, щоб піти управляти державним за зарплату? Здається, питання риторичне. Тим не менш, Козак вчинив саме так, та ще й заручившись повною підтримкою з боку керівництва НААН.

Виявляється, академія, яка провела конкурс на посаду директора, взагалі не мала на те права – цей «кастинг» повинен був проводити Інститут сільського господарства Західного полісся. Нічого дивного в игнорированни закону «академіками» ви не знайдете, якщо дізнаєтеся, що двоє з членів конкурсної комісії, «вивчають» мільйонера Козака, були затримані 4-го грудня за хабар у розмірі 1 000 000 доларів США. За цю суму вони обіцяли комерсанту постачати його продукцію на ввірені їм підприємства. За неперевіреними чутками, Віктору Козаку посаду директора могла коштувати «всього» 120 000 доларів США.

Згідно можливого плану рейдерів, після зміни влади на держпідприємстві, його землі могли приватизувати і продати одній особі у вигляді єдиного майнового комплексу. Зрозуміло, у багато разів дешевше реальної вартості. І півсотні людей просто втратили б робочі місця, земельні паї і віру в українську владу і вищу справедливість.

І ще. Виявилося, що Віктор Козак, якого незаконно намагаються посадити в крісло директора ГН «Тучинское» — фігурант кримінальних проваджень, відкритих за фактом ухилення від сплати податків. Чинний директор держпідприємства за три роки, відповідно до проведеного аудиту, не мав фінансових похибок – підприємство працювало як годинник.

Вступити на посаду Віктор Козак поки так і не може – суд заборонив йому це, поки не буде поставлена крапка.

А скільки ще таких держпідприємств, на яких НААН «робило касу»?

Сподіваємося, знайдуть відповідь правоохоронці…

Олег Бойко