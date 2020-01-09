Українці зі старого УАЗа зробили «Гелендваген»

Багатьом автолюбителям для того, щоб купити знаменитий німецький позашляховик Mercedes-Benz G-Class, потрібно збирати все життя. Якщо ви не хочете чекати, то можете спробувати зробити «Гелик» з якого-небудь іншого автомобіля. У Хмельницькому, наприклад, «Гелендваген» зробили на базі УАЗ «Хантер».

Створена українськими умільцями копія «Гелендваген» виглядає дуже навіть пристойно. Автомобіль отримав новий капот і грати радіатора в стилі знаменитого класичного німецького позашляховика. «Мерседесівський» шильдик спереду повинен переконати будь сумнівається, що цей автомобіль є дітищем німецького автопрому.У

Під капотом розташовується потужний 5,0-літровий двигун. На жаль, динамічні характеристики такої машини нам не відомі. Що ж стосується прохідності, то думаємо, що з нею все в повному порядку.

«Гелик», зроблений з УАЗа «Хантера», виставили на продаж. У оголошенні вказано, що автомобіль знаходиться в хорошому стані. Пробіг – всього 10 000 км.