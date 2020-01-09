Крах піраміди «Укрбуду»: ні Шулявського мосту, ні пологового будинку, ні парку

Крах будівельного гіганта «Укрбуд», який не зміг добудувати 26 житлових будинків, торкнеться не тільки 13 тисяч приватних інвесторів, але і всіх киян. Падіння піраміди, що виросла під крильцем мера Києва Віталія Кличка і «тіньового мера столиці Вадима Столара, поховає під собою цілий ряд об’єктів столичної інфраструктури.

ЗМІ, які розповідають про долю «Укрбуду» та її інвесторів, яким загрожує доля жертв «Еліта-Центр», часто забувають про те, що компанія крадія любителя дорогих автомобілів Максима Микитася будувала не тільки житлові будинки. Тільки за останні чотири роки п’ять входять в корпорацію «Укрбуд» компаній виграли майже два десятки тендерів на будівництво і реконструкцію об’єктів, що входять в сферу інтересів Київської міськдержадміністрації. І це не рахуючи тендерів рівня міністерств.

Мова йде про компанії ТОВ «Північно-український будівельний альянс», ТОВ «Інвестиційно-будівельна компанія «Укрбуд», ТОВ «Укрбуд девелопмент», ТОВ «Будівельна компанія «Адамант», ПП «Укрбалтбуд». Загальна сума укладених договорів становить більше двох миллиаров гривень. Тільки вдумайтеся в цифру, яка за фактом була віддана в одні – і не самі охайні — руки. Більш того, багато журналістські розслідування довели, що отримані з держбюджету кошти на будівництво і реконструкцію столичних об’єктів інфраструктури «Укрбуд» направляв на завершення будівництва житлових будинків. Тендерні ж будівництва обслуговувалися за залишковим принципом – якщо вистачало коштів. З цим пов’язаний і той факт, що по більшій частині тендерів сума постфактум збільшувалася на десятки, а то й сотні мільйонів гривень. Віталій Кличко докидывал грошей, адже інакше об’єкти погрожували залишитися замороженими на невизначений термін. Зрозуміло, робив він це не за спасибі. Експерти і журналісти в один голос твердять про те, що Кличко і Столар, створили в столиці за допомогою «смотрящих» братів Горових мафіозну структуру, мали свій «гешефт» з кожного зданого в експлуатацію квадратного метра житла. З Максимом Микитасем договір був простий: КМДА йому виграні тендери, а той – «відкати» і квадрати.

Тепер же, коли схема з-за жадібності учасників розвалилася, починають сипатися і інші елементи будівельної піраміди Микитася-Столара.

8 січня стало відомо, що Міністерство оборони України подало в суд на «Північно-український будівельний альянс», який входить в корпорацію «Укрбуд». Сума питання — 611 мільйонів гривень. Відповідна інформація оприлюднена в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

У позовній заяві стверджується, що компанія не виконала зобов’язання перед відомством по реконструкції складів боєприпасів. Цим були порушені умови двох контрактів — від 17 травня та 14 вересня 2018 року.

Очевидно, провалений тендер Міноборони – лише перша ластівка в низці тих, що закінчені не будуть. Вже зірваними або ж під загрозою опинилися, зокрема, такі об’єкти столичної інфраструктури:

1. Реконструкція Наводницького парку (очікуване завершення робіт 31.05.2020);

2. Зміцнення схилу гори Щекавиця (завершення робіт 31.12.2012);

3. Протиаварійні роботи з влаштування підпірних стінок на вул. Трьохсвятительської та Костьольної (завершення робіт 31.12.2019);

4. Реконструкція трамвайної лінії по вул. Алма-Атинській (завершення робіт 24.12.2020);

5. Реконструкція та технічне переоснащення полігону ТПВ №5 (до 31.12.2020);

6.Будівництво пішохідного мостового переходу через о. Жандарка (завершення робіт 31.12.2017);

7. Обстеження руслових опор під мостовими переходами через Дніпро (31.12.2018, перенесено на 31.12.);

8. Реконструкція транспортної розв’язки на Шулявському мосту, 3 тендеру (організація дорожнього руху – договір розірвано, завершення проектних та вишукувальних робіт – 31.12.2019, закінчення робіт по мосту перенесено з 06.2019 на 31.12.2020)

9. Капітальний ремонт будівлі Київського міського пологового будинку №1 (завершення робіт до 31.12.2019, роботи зупинені у зв’язку з відсутністю фінансування, завершення додаткових робіт перенесено з 2019 на 31.12.2020);

10.Реконструкція Солом’янського ландшафтного парку (завершення робіт було призначено на 01.09.2018);

11. Реконструкція з прибудовою гімназії №159 їм. Бойченко (завершення робіт перенесено з 31.12.2019 на 31.12.2020);

12. Реконструкція та благоустрій парку «Юність» у Святошинському районі (первинний термін завершення робіт 28.09.2018, перенесений на 01.12.2019);

13. Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. Амосова НАМН України» (термін здачі 31.12.2012)

Левова частка будівництв по виграних «Укрбудом» тендером не закінчені у початково закладений у договорах строк і навряд чи будуть і перенесений далеко наперед.

Наші журналісти побували на кількох об’єктах, які «Укрбуд» давно повинен був здати. Наприклад, реконструкція та благоустрій парку «Юність» у Святошинському районі на суму 47,5 млн грн зобов’язана була завершитися до 28.09.2018. Але в листопаді позаминулого року довелося укладати додаткову угоду, згідно з якою терміни виконання робіт переносилися на грудень 2019 року. У минулому році КМДА справно перераховувала компанії кошти на реконструкцію, однак зараз парк варто незакінченою. Він завалений будівельним сміттям і невикористаними матеріалами, бруківка викладена не скрізь і сяк і до обіцяної забудовником краси ще дуже далеко.

Та ж компанія виграла тендер на реконструкцію Наводницького парку, в тому ж 2018 році, але поки що й там роботи не ведуться.

Через багато років міцніючої корупційної схеми загрожують звалитися будинку № 5/1-А по вул. Трьохсвятительській і №10 на вул. Костьольній в самому центрі міста. ТОВ «Будівельна компанія» Адамант» вирішила хапнути тендер на 1 200 000 грн на облаштування підпірних стінок між будинками, але в підсумку протиаварійні роботи так і не почалися, хоча повинні були закінчитися до нового року. На стінах будинків видно значні тріщини, жителі панікують, а КМДА і у вус не дме. Очевидно, чекає, поки стіни будинків остаточно втомляться».

Взявшись побудувати пішохідний перехід через озеро Жандарка з розчищенням, благоустроєм та оздоровленням водойми на Позняках, одна з компаній «Укрбуду» вирішила не сильно напружуватися. Взявши у міста більше мільйона, вона обмежилася містком – ні про який благоустрій і мови немає. Біля озера досі лежать залишки зламаного будівельного паркану, будівельне сміття, бруківку не доповіли на більшій частині пішохідних доріжок, залишивши відкритий грунт.

Столичний пологовий будинок №1, вартість тендеру на капремонт якого склала майже 30 мільйонів, теж будує позаброшенным. Будівельників там не видно, роботи не ведуться. Первинний термін здачі об’єкта – 31.12.2019. Від безвыхода був перенесений на рік, однак немає ніяких гарантій, що пологовий будинок добудують. В КМДА на журналістський запит відзвітували: акушерський корпус добудований на 93%, гінекологічний – на 69%, адміністративний – на 40%, благоустрій території – на 80%. У комунальному підприємстві «Інженерний центр» про кримінальні справи по об’єкту не знають, про банкрутство «Північно-українського будівельного альянсу» говорити не хочуть і чекають біля моря погоди.

Настільки ж каламутній є ситуація з реконструкцією Солом’янського парку на 93 мільйони. Зараз договір з тим же «Північно-українським будівельним альянсом» розірваний, доля розбитого парку залишається невідомою.

Але найбільше киян хвилює історія з Шулявським мостом, за реконструкцію якого теж взявся «Укрбуд». Нагадаємо, Антимонопольний комітет наклав штраф на ТОВ «Північно-атлантичний будівельний альянс» та ТОВ «Спецбуд-Плюс» за змову на тендері в розмірі 112 мільйонів гривень. Але це компанію не надто засмутило, адже загальна сума тендеру на Шулявський міст у підсумку зросла до 814 млн грн – у жовтні КМДА додала до первинної домовленості ще 227,6 мільйонів. Судячи з усього, якраз у компенсацію штрафу за тендерну змову, схвалений Кличко і Столар. Тоді двом з чотирьох компаній, які подали заявки, відмовили без причин, а сам тендер на півмільярда розіграли за 20 хвилин.

При цьому фінішна вартість проекту в кінцевому підсумку зросла до рекордних 1,05 млрд грн.

Столичний мер так хотів покрасуватися в костюмі Діда Мороза на Шулявському мосту, що гнали його в підсумку стаханівськими темпами – компенсуючи неробство протягом усього року. Асфальт клали в морози і дощ, тому скільки протримається покриття – один Кличко знає.

У підсумку міст здали як попало – навіть без з’їздів і заїздів. Зараз роботи на розв’язці не ведуться взагалі, що видно на сторінці мосту в ФБ.



У підсумку за мільярд гривень кияни отримають зовсім не обіцяну повноцінну розв’язку, а все той же Шулявський міст з додатковою парою смуг і ефект «пляшкового горлечка» бонусом. Хто буде добудовувати міст після того, як Микитась заліг на дно з більшою частиною виділених грошей – невідомо.

Судячи з усього, розпочата Міноборони практика судових позовів до компаній будівельної корпорації «Укрбуд» може знайти вірусний ефект. Щоб не бути похованим під будівельної пірамідою, Кличко змушений буде судитися з тими, кого ще вчора тримав під теплим боком мерії. Все це може затягнутися на невизначений термін і остаточно загинути, коли нинішній столичний мер втече з України в одну з країн, чиє громадянство має. Компанії в підсумку оголосять про банкрутство, судові справи підвисатимуть в повітрі, а Шулявський міст, пологовий будинок №1, інститут ім. Амосова, парки, сквери, школи та гуртожитку впадуть жертвою корупційних схем Віталія Кличка і Вадима Столара. Чи понесе хтось за це відповідальність або ж все це звично зійде їм з рук? Питання до можновладців рівнем вище столичного.

Олена Вишневецька