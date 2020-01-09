Кейт Миддлтон исполнилось 38: самые интересные факты о герцогине Кембриджской (фото)

Топ малоизвестных фактов о герцогиня Кембриджской

Кейт Миддлтон – герцогиня с безупречными манерами, любящая жена, заботливая мама, икона стиля… Такой ее привыкли видеть миллионы поклонников по всему миру. Но это еще далеко не все грани Кейт. В честь 38-летия знаменитой британской красотки мы собрали топ-38 малоизвестных и очень интересных фактов, которые полной мерой раскроют эту неординарную личность.

Кейт родилась в простой семье. Ее родители работали в авиации: мама была стюардессой, а папа – авиадиспетчером.

Предки по материнской линии в роду были из рабочего класса, а вот по отцовской линии биографы сумели найти даже баронетов. Более того – у матери и отца Кейт нашелся один очень дальний общий родственник – король Эдуард III

Происхождение герцогини отразилось в ее девичьей фамилии. Так, корень – middle – говорит о том, что предки Кейт из среднего класса. Но родители, благодаря успешной коммерческой деятельности, сумели разбогатеть и стать upper-middle, “выше среднего”. Таким образом, Кейт родилась в далеко не бедной семье.

Есть в семье Миддлтон родственники, с которыми ей пришлось прекратить общение после замужества. Так, в их число попали дядя Гэри Голдсмит, отбывший тюремное заключение за хранение наркотиков, а также троюродная сестра, которая прославилась как стриптизерша Катрина Дарлинг.

У малышки Кейт было забавное прозвище – Squeak, то есть Пищалка. Что абсолютно ее не смущало. Так, она даже дала одной из своих морских свинок такое же имя.

В школе Кейт славилась прилежностью и трудолюбием. Она обожала учебу и спорт, но также была очень общительной и любила позажигать на вечеринках в компании друзей и младшей сестры.

Главное спортивное достижение Миддлтон за время учебы – прыжок с шестом на высоту 1,5 метра.

В школе Миддлтион была капитаном сборной по хоккею.

Еще один вид спорта, в котором преуспела Кейт еще с юности – теннис. Сейчас она стала ярой болельщицей.

Кейт ежедневно делает растяжки и занимается йогой.

Также герцогиня обожает пробежки, к которым порой привлекае всю семью.

У герцогини есть три практически невидимых шрама на голове. Говорят, это последствия все того же увлечения спортом.

В детстве она увлекалась театром. Одна из главных ролей, которые удалось сыграть Кейт Миддлтон – Элизы Дулиттл из “Пигмалиона”. Сюжет пьесы удивительно переплелся с судьбой самой герцогини: девушка из народа попадает во дворец.

Кейт успела поработать – она занимала должность ассистента байера в лондонском музее Jigsaw.

В 2011-м году Кейт вышла замуж за принца Уильяма, но принцессой она не стала, не имея королевских кровей. Получить заветное звание ей удастся, только если ее супруг получит звание принца Уэльского. Сейчас это титул носит отец Уильяма, принц Чарльз.

Предложения руки и сердца от принца ей пришлось ждать целых 9 лет. Так, пара познакомилась еще в 2001-м году, а встречаться начали в 2003-м. И только в 2011-м они стали мужем и женой.

Мама – главный советчик Кейт. Именно она помогла в свое время дочери познакомиться с выдающимся женихом (а именно – настояла на учебе в Сент-Эндрюсском университете). Позже она дала ей массу дельных советов по построению отношений.

Свадебное платье герцогини хранится в Букингемском дворце. Оно было продемонстрировано публике всего лишь раз – в 2011-м году на экспозиции, посвященной свадьбе.

Кейт последовала давней английской традиции надевать в день свадьбы что-то голубое, вшив в подол свадебного платья голубую ленту.

Вопреки известной традиции бросать букет через плечо для незамужних подруг, свой Кейт возложила на Могилу Неизвестного Солдата в Вестминстерском аббатстве.

Ласковые прозвища, которыми называют друг друга Кейт и Уильям, стали достоянием общественности. Так, по уверению инсайдеров, он называет ее «деточка», а она его – Большой Уилли.

Выйдя замуж в 29, Кейт считалась самой «возрастной» невестой в королевской семье. Теперь это звание по праву перешло Меган Маркл с ее 36-ю годами.

Кейт – отличная хозяйка, которая готовит на всю семью. Ее не раз заставали в супермаркетах с огромными пакетами.

Коронное блюдо Кейт – варенье из клубники и слив, а также пироги.

Кейт старается сбалансированно питаться, меню ей разрабатывает диетолог.

Любимый алкогольный напиток Кейт – коктейль Crack Baby, в состав которого входят водка, брют и сок маракуйи.

В честь Кейт даже названо заведение в Лондоне. Паб “Герцогиня Кембриджская” находится недалко от больницы, где Миддлтон рожала детей. Интересно, что раньше он носил название «Королева Англии».

Фотография – еще одна страсть герцогини. Она часто делает снимки для королевских соцсетей самостоятельно.

Очаровательная улыбка Кейт – ее визитная карточка. И это не подарок природы, а работа рук специалиста. Французский стоматолог Дидье Фийон создал так называемую «гармоничную ассиметрию», которая придает улыбке очарование и природность.

Еще одна черта Кейт, которая сводит с ума ее поклонниц – нос. После свадьбы герцогини в кабинетах пластических хирургов начался настоящий бум – все хотели такие же аккуратные точеные носики. Волну даже назвали «королевской ринпластикой».

По слухам, Кейт всегда носит колготки, даже в жару. Такому правилу она научилась у Карлы Бруни, которая была поклонницей невидимых колготок John Lewis – они идеально скрывали недостатки кожи и были незаметны со стороны.

Кейт обожает носить одни и те же вещи несколько раз.

Герцогиня часто надевает вещи демократичных марок.

Кейт Миддлтон сумела попасть в скандал. Во время отдыха на юге Франции снимки полуобнаженной герцогини попали в три журнала. Герцоги подали в суд как на фотографа, так и на журналы, что их опубликовали.

Фотогеничность Кейт – еще одна отличительная ее черта. Считается, что секрет ее фирменного стиля в том, что она почти никогда не смотрит в кадр, а также следит за выражением лица.

Кейт обожает сериалы. Говорят, любимый у нее – «Аббатство Даунтон».

Миддлтон не принимает подарки, не согласовав их со дворцом. Ким Кардашьян, которая прислала как-то герцогине туфли, об этом не знала. А потому получила их обратно.

За безопастность герцогини всегда отвечают 4 охранника.

: rbc.ua