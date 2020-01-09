«Було передчуття»: пілот МАУ дивом уникнув загибелі в смертельному рейсі

Пілот «Міжнародних авіаліній України», який повинен був летіти літаком Тегеран – Київ, випадково уникнув загибелі. В останній момент йому змінили маршрут на Лондон.

Про це льотчик Артем сам розповів в ефірі «Вікна Новини» на телеканалі СТБ

«Я повинен був летіти рейс замість Хоменко. Але мені поміняли рейс на Лондон», – розповів пілот, додавши, що бачив своїх колег з розбився рейсу прямо перед вильотом.

«Ми сиділи за сусідніми столиками брифінгу. Вони були дуже занепокоєні. Мабуть, вони знали, було якесь передчуття. Я побажав їм гарного рейсу, точно так само зробили і вони мені», – згадує він.