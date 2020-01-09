Цілі родини та пари молодят: з’явилися нові фото пасажирів фатального рейсу Тегеран-Київ

В авіакатастрофі українського Boeing 737 в Ірані загинули 26 дітей. Серед жертв – цілі родини.
Про це пише Daily Mail. Аварія забрала життя дівчинки, якій було всього півтора року.
Так, ціла шведська сім’я входить в число загиблих: Рахель і Мікаела Ліндберг, 37 та 40 років, перебували на борту лайнера разом зі своїми двома синами Еріком 9 років і Емілем 7 років.
Сім’я зі Швеції загинула в авіакатастрофі
Daily Mail
На фотографії у соцмережі Facebook видно, як Линдберги притиснулися один до одного, щоб зафіксувати святкування шостого дня народження Еміля у Барселоні трохи більше року тому.
Сім’я зі Швеції загинула в авіакатастрофі
Daily Mail
Загинула також сім’я з Едмонтона в Канаді. Педрам Мусаві, 47 років, і його дружина Моджан Денешманд, 43 роки, які працювали в Університеті Альберти, стали жертвами разом зі своїми двома маленькими доньками Дариною 14 років і Дариною 10 років.
Сім’я з Канади загинула в катастрофі в Ірані
Daily Mail
Стали пасажирами фатального рейсу також канадські молодята Араш Поурзараби 26 років, і Пуні Гурджи 25 років, з Едмонтона. Вони прилетіли в Іран, щоб одружитися.
Пара була студентами, які вивчають інформатику. Багато із загиблих – іранці, летіли назад після зимових канікул в Канаду, де вчилися.
Загиблий в авіакатастрофі британець Мухамед Кадкода-Заде
Daily Mail
Загиблий в авіакатастрофі британець Саїд Хадемсади
Daily Mail
Загиблий в авіакатастрофі британець Сем Зукаи
Daily Mail
Загиблі українці
Раніше в мережі показали, як виглядали дев’ять членів екіпажу рейсу PS752 літака МАУ, які трагічно загинули.
Загиблі українці
Facebook/Терехов Євген
Facebook/Терехов Євген
Facebook/Терехов Євген
Facebook/Терехов Євген
Facebook/Терехов Євген
Facebook/Терехов Євген
Facebook/Терехов Євген
Facebook/Терехов Євген
Facebook/Терехов Євген
Також з’явилося останнє спільне фото членів екіпажу літака МАУ.