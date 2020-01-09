Цілі родини та пари молодят: з’явилися нові фото пасажирів фатального рейсу Тегеран-Київ

В авіакатастрофі українського Boeing 737 в Ірані загинули 26 дітей. Серед жертв – цілі родини.

Про це пише Daily Mail. Аварія забрала життя дівчинки, якій було всього півтора року.

Так, ціла шведська сім’я входить в число загиблих: Рахель і Мікаела Ліндберг, 37 та 40 років, перебували на борту лайнера разом зі своїми двома синами Еріком 9 років і Емілем 7 років.

Сім’я зі Швеції загинула в авіакатастрофі

Daily Mail

На фотографії у соцмережі Facebook видно, як Линдберги притиснулися один до одного, щоб зафіксувати святкування шостого дня народження Еміля у Барселоні трохи більше року тому.

Сім’я зі Швеції загинула в авіакатастрофі

Daily Mail

Загинула також сім’я з Едмонтона в Канаді. Педрам Мусаві, 47 років, і його дружина Моджан Денешманд, 43 роки, які працювали в Університеті Альберти, стали жертвами разом зі своїми двома маленькими доньками Дариною 14 років і Дариною 10 років.

Сім’я з Канади загинула в катастрофі в Ірані

Daily Mail

Стали пасажирами фатального рейсу також канадські молодята Араш Поурзараби 26 років, і Пуні Гурджи 25 років, з Едмонтона. Вони прилетіли в Іран, щоб одружитися.

Пара була студентами, які вивчають інформатику. Багато із загиблих – іранці, летіли назад після зимових канікул в Канаду, де вчилися.

Загиблий в авіакатастрофі британець Мухамед Кадкода-Заде

Daily Mail

Загиблий в авіакатастрофі британець Саїд Хадемсади

Daily Mail

Загиблий в авіакатастрофі британець Сем Зукаи

Daily Mail

Загиблі українці

Раніше в мережі показали, як виглядали дев’ять членів екіпажу рейсу PS752 літака МАУ, які трагічно загинули.

Загиблі українці

Facebook/Терехов Євген

Facebook/Терехов Євген

Facebook/Терехов Євген

Facebook/Терехов Євген

Facebook/Терехов Євген

Facebook/Терехов Євген

Facebook/Терехов Євген

Facebook/Терехов Євген

Facebook/Терехов Євген

Також з’явилося останнє спільне фото членів екіпажу літака МАУ.