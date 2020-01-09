Прокуратура просить визнати недійсною угоду «Укрексімбанку» на 1,3 мільярда

Органи прокуратури оскаржили договір про реструктуризацію

боргів концерну «Богдан Моторс» перед державним «Укрексімбанком» на суму

1,3 млрд грн, який був укладений в 2018 році. Про це повідомляє прес-служба

Офісу генпрокурора.

Ця угода передбачає перенесення кінцевого терміну

погашення боргу на 25 грудня 2031 року, а також істотно знижує процентні

ставки за користування кредитом.

Справою займається Національне антикорупційне бюро.

Дії співробітників «Укрексімбанку» кваліфікували за ч. 2 ст. 364 Кримінального

кодексу (зловживання службовим становищем).

«Укрексімбанк» намагався стягнути з «Богдана» майно в рахунок

погашення цього кредиту, виданого підприємству в 2009 році. Однак у 2018 році

сторони домовилися про 13-річної реструктуризації боргу.

Згідно з новою угодою, компанія зобов’язалася погасити

кредит до 25 грудня 2031 року. У перші півтора року ставка становила менше

1%, а з 2025 року має досягти 17,46% річних.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Мінфін і Нацбанк України перевіряють причетність новообраного голови наглядової ради «Укрексімбанку» до бізнесу оточення екс-президента Віктора Януковича.