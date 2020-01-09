Прокуратура просить визнати недійсною угоду «Укрексімбанку» на 1,3 мільярда

Органи прокуратури оскаржили договір про реструктуризацію
боргів концерну «Богдан Моторс» перед державним «Укрексімбанком» на суму
1,3 млрд грн, який був укладений в 2018 році. Про це повідомляє прес-служба
Офісу генпрокурора.
Ця угода передбачає перенесення кінцевого терміну
погашення боргу на 25 грудня 2031 року, а також істотно знижує процентні
ставки за користування кредитом.
Справою займається Національне антикорупційне бюро.
Дії співробітників «Укрексімбанку» кваліфікували за ч. 2 ст. 364 Кримінального
кодексу (зловживання службовим становищем).
«Укрексімбанк» намагався стягнути з «Богдана» майно в рахунок
погашення цього кредиту, виданого підприємству в 2009 році. Однак у 2018 році
сторони домовилися про 13-річної реструктуризації боргу.
Згідно з новою угодою, компанія зобов’язалася погасити
кредит до 25 грудня 2031 року. У перші півтора року ставка становила менше
1%, а з 2025 року має досягти 17,46% річних.
Раніше SKELET-info повідомляв, що Мінфін і Нацбанк України перевіряють причетність новообраного голови наглядової ради «Укрексімбанку» до бізнесу оточення екс-президента Віктора Януковича.