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Прокуратура просить визнати недійсною угоду «Укрексімбанку» на 1,3 мільярда

09.01.2020

Органи прокуратури оскаржили договір про реструктуризацію
боргів концерну «Богдан Моторс» перед державним «Укрексімбанком» на суму
1,3 млрд грн, який був укладений в 2018 році. Про це повідомляє прес-служба
Офісу генпрокурора.

Ця угода передбачає перенесення кінцевого терміну
погашення боргу на 25 грудня 2031 року, а також істотно знижує процентні
ставки за користування кредитом.

Справою займається Національне антикорупційне бюро.
Дії співробітників «Укрексімбанку» кваліфікували за ч. 2 ст. 364 Кримінального
кодексу (зловживання службовим становищем).

«Укрексімбанк» намагався стягнути з «Богдана» майно в рахунок
погашення цього кредиту, виданого підприємству в 2009 році. Однак у 2018 році
сторони домовилися про 13-річної реструктуризації боргу.

Згідно з новою угодою, компанія зобов’язалася погасити
кредит до 25 грудня 2031 року. У перші півтора року ставка становила менше
1%, а з 2025 року має досягти 17,46% річних.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Мінфін і Нацбанк України перевіряють причетність новообраного голови наглядової ради «Укрексімбанку» до бізнесу оточення екс-президента Віктора Януковича.

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