Снайпер ВСУ звернувся з потужним посланням до українців

Командир тактичного снайперського підрозділу однієї з бригад Збройних сил України Сергій Варакин зворушив мережу сильним посланням до українців. У ньому він нагадав про те, якою ціною отвоевывается мирне життя більшості громадян і дорікнув тих, хто занадто часто говорить про втому від війни.

Проникливий пост з криком душі воїна опублікували на сторінці волонтерського фонду «Повернись живою» у Facebook.

«Нам потрібна перемога. Нам – людям, які пройшли Майдан, війну. Ми не втомлюємося, ми вдосконалюємось, вчимося, відвойовуємо, вкапываемся в кожен сантиметр донбаської землі. А зараз з’явилося багато тих, хто втомився від війни». Вони не допомагали армії, волонтерам, не витрачали своїх фінансових, моральних, духовних заощаджень всі ці шість років. Так від чого ви втомилися?!» – емоційно звернувся захисник України до співвітчизників.

Говорячи про особистому досвіді, він зазначив, що на всі його підрозділ – тільки один командирований кадровий військовий. Решта – це ті, кого в 2014 році називали «партизанами» ( сам Варакин до 2015 року також був волонтером). Однак за роки війни кожен з цих людей став професійним снайпером, який є одним з найбільших страхів російських окупантів.

«Хлопці в моє підрозділ відбиралися за багатьма критеріями, в тому числі, чесно відповідаючи на запитання: «чи ти Будеш воювати, якщо раптом перестануть платити зарплату?». Кожен з них сказав – так. Єдине, за що я вдячний **йлу – я познайомився з цими людьми, відкинув сміття, який у мене був, і пишаюся цим. Пишаюся своїми командирами. На війні ти знаєш, що тут друг, там – ворог, а на громадянці все складніше. Спочатку я думав, що війна у мене забрала все. А потім я переосмислив і зрозумів, що придбав щось нове», – поділився одкровеннями воїн ВСУ.

Разом з тим, він засмучений тим, як зараз розвивається ситуація на передовій, незважаючи на бойовий настрій українських захисників.

«Раніше ми мріяли, що будемо йти вперед, відвойовувати свою територію. А зараз мріємо про те, щоб не відійти, не кинути ті позиції, де 150 метрів відвойовували ціною одного загиблого і сімох поранених. Так, наших людей не повернути, але Росія повинна платити, в тому числі і в міжнародних судах», – сказав командир снайперів.

Пост з сильним закликом воїна всього за декілька годин зібрав 3,8 тисяч лайків, понад 400 репостов і більше 100 коментарів, в яких люди висловили подяку своїм Героям.

«Спасибі, воїн, за силу, за силу духу, дякую за вірність і за те, що прикрив нас, прикрив Україну з такими ж патріотами. Удачі тобі», «Спасибі, наші захисники, за вашу службу», «Спасибі вам і тисячам інших військових, які дають нам спокійно жити і працювати», «Щира вдячність вам, наші Герої! Хай вас Господь оберігає», «Так, війна показала, хто є хто», «Низько вклоняюся усім, хто захищав і захищає нас сьогодні!!!» – пишуть під постом.