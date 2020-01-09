«180 хохловы****ків!». Реакція росіян на крах українського лайнера вражає

Жителі Російської Федерації в соцмережах відреагували на аварії, катастрофи літака Boeing 737-800 компанії «Міжнародні авіалінії України» в Ірані. Росіяни, в тому числі і відомі люди, висловили своє співчуття родичам і близьким загиблих.

Російські зірки, серед яких Максим Галкін, Ксенія Собчак і Філіп Кіркоров, теж не залишилися осторонь, висловивши співчуття родичам загиблих і всій Україні, пише Сегодня.

«Мої співчуття рідним і близьким загиблих. Невже саме так повинен був початися рік…? Чому? За що? Бідні люди….. Україна, прийми найщиріші співчуття…», – написав Філіп Кіркоров.

«Щирі співчуття усім родичам загиблих. Український літак розбився над Іраном… Жахлива трагедія(…», – пише телеведуча Ксенія Собчак.

«Авіакатастрофа в Тегерані, літак Українських авіаліній, вилетів в Київ, рано вранці зазнав аварії, всі пасажири і члени екіпажу загинули. Велика трагедія! Немає слів. Співчуття рідним загиблих і всім українцям!», – ділиться емоціями Максим Галкін.

Але, як пише Діалог, знайшлися в Росії і ті, у яких чуже горе викликало лише зловтіху: «180 хохловы****ків!», «Шо вони там робили? Салом торгували?», » Х*хлы примудрилися з*снуть навіть у тому конфлікті, у якому не брали участь», «Ответочка прийшла за наших», «Провокація господарів з США з допомогою своїх рабів з України», «На укропов взагалі пофіг!»

Нагадаємо, літак Boeing 737 ” Міжнародних авіаліній України (МАУ), який прямував до Києва, розбився після вильоту з іранської столиці Тегерана.

На борту перебувало 176 осіб. Всі вони загинули.

Влада Ірану назвали причиною аварії «пожежа в двигуні». При цьому допустити фахівців Boeing до дослідження чорних ящиків вони відмовилися.

9 січня оголошено в Україні Днем жалоби.