На Буковині знайшли вчителі-мільярдера

Вчитель школи в селі Рокитне Чернівецької області Леонід Цуркан заробив на своїй посаді майже 2,4 мільярда гривень зарплати в 2018 році. Про це повідомляє «Обозреватель» з посиланням на дані Єдиного державного реєстру декларацій.
Крім посади шкільного вчителя сільської школи, Цукан
є депутатом сільської ради Рокитнянського.
Так, учитель-мільярдер задекларував 2 390 004 093 гривень
в якості заробітної плати за основним місцем роботи, тобто на посади
шкільного вчителя.
Відповідні доходи у чоловіка зросли за один рік. В
декларації за 2017 рік педагог вказав дохід 117 тисяч гривень, а за 2016 рік —
71 тисячу гривень.
Згідно з декларацією, у педагога-мільярдера немає
нерухомості, транспортних засобів, цінних паперів, і він не є бенефіціаром
юридичних осіб.
Раніше SKELET-info повідомляв, що середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в листопаді склала 10 679 грн., що на 0,4% менше, ніж у жовтні, але на 16,6% більше в річному вираженні.
А за даними Міністерства розвитку економіки, торгівлі і
сільського господарства кількість безробітних в Україні становить 1,5
мільйони чоловік.
Також повідомлялося, що в Україні рівень бідності протягом останніх чотирьох
років зріс практично в геометричній прогресії. Також через постійно
подорожчання продуктів українцям доводиться переглядати раціон і віддавати
перевагу більш дешевим товарам. Так, українці почали замінювати м’ясо крупами
і овочами.