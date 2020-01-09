Платье Дженнифер Лопес назвали худшим на «Золотом глобусе», пишут американские СМИ . Дженнифер Лопес надела на церемонию «Золотого глобуса» суперэффектное платье Valentino. Само мероприятие прошло три ночи назад. Надо сказать, что творение модельера Пьерпаоло Пиччоли не оценили. Раскритиковали в пух и прах буквально все, а вот мне нравится :

Цель такого платья и причёски — заставить о себе говорить.

И она достигнута.

Шутники сравнили Дженнифер с подарочной коробочкой с бантиком, но это безобидно.

: rusjev.net