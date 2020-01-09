Повінь – зміна системи

Menu
Close

Платье Дженнифер Лопес назвали худшим на «Золотом глобусе»

09.01.2020

Платье Дженнифер Лопес назвали худшим на «Золотом глобусе», пишут американские СМИ . Дженнифер Лопес надела на церемонию «Золотого глобуса» суперэффектное платье Valentino. Само мероприятие прошло три ночи назад. Надо сказать, что творение модельера Пьерпаоло Пиччоли не оценили. Раскритиковали в пух и прах буквально все, а вот мне нравится :

Цель такого платья и причёски — заставить о себе говорить.
И она достигнута.
Шутники сравнили Дженнифер с подарочной коробочкой с бантиком, но это безобидно.

: rusjev.net

Читайте також:   Евросоюз и НАТО должны оставаться для Украины открытыми – маршалок Сената Польши
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *