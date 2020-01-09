У Києві біля станції метро «Чернігівська» помер чоловік

У Києві 80-річному чоловікові стало зле біля станції метро «Чернігівська», він попросив викликати йому швидку, однак помер на місці, так і не дочекавшись допомоги.

«Біля станції метро Чернігівська чоловікові стало погано. Помер на місці. Зараз на місці працює слідча оперативна група, після чого тіло померлого заберуть на судово-медичну експертизу, після якої буде встановлена поточна причина смерті», — розповіла прес-секретар поліції Дніпровського району Києва Ганна Шевчук.

Вона додала, що померлий є місцевим жителем, 1939 року народження. Йому стало погано, він попросив перехожих викликати швидку, але не дочекався її приїзду.