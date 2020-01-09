Сьогодні допит в ГБР у Порошенка, який напередодні прибув з Сейшелов

Сьогодні має відбутися допит в Державне бюро розслідувань (ДБР) екс-президента Петра Порошенка.

Державне бюро розслідувань (ДБР) проводить досудове розслідування в рамках 12 кримінальних проваджень, у яких фігурує колишній Президент Петро Порошенко, передають «Українські Новини».

Зокрема, досліджуються обставини організації проходу кораблів Військово-морських сил через Керченську протоку 25 листопада 2018 року, можливого ухилення від сплати податків та подальшої легалізації доходів під час укладання угоди щодо заводу «Кузня на Рибальському» і телеканалу «Прямий».

Крім того, розслідується справа про можливе неправомірний вплив Порошенко при проведенні конкурсного відбору кандидатів при призначенні членів Вищої ради правосуддя, втручання в роботу суддів Апеляційного суду Києва, Окружного адміністративного суду Києва по справі про націоналізацію Приватбанку, а також втручання в роботу суддів шляхом несвоєчасного призначення на посади.

При цьому вчора видання «Країна» оприлюднило фото екс-президента України Петра Порошенка, який повернувся на батьківщину після новорічних канікул.

На знімку видно, як він забирає свій багаж з полиці в бізнес-класі перед тим, як вийти з літака в Міжнародному аеропорту Бориспіль.

Таким чином, Петро Олексійович не втік з України, а всього лише відпочивала на Сейшелах. І тепер, цілком можливо, з’явиться на допит в ГБР.