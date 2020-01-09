Зеленський винен у загибелі літака в Ірані: потрібно запускати імпічмент — Купрій

Увага! Я зараз виступаю у ролі прокурора із серйозними звинуваченнями!

Про це напередодні пізно ввечері написав у Фейсбуці екс-нардеп, юрист Виалий Купрій.

Чи винна українська влада у авіакатастрофі літака в Ірані? Я вважаю що так, і безпосередньо Зеленський!

Давайте розберемо у деталях.

3 січня США ракетним ударом вбивають іранського генерала Сулеймані. Всі ЗМІ пишуть що очікується відповідь Ірану силою. В. о. міністра закордонних справ Оману Юсуф бін Аляві бін Абдалла висловлює співчуття Ірану.

В цей час Президент України таємно прибуває в Оман з метою туризму або по офшорним справам мінімізації податків.

4 січня. ЗМІ України пишуть, що в результаті американо-іранського конфлікту може постраждати Україна.

5 січня вранці Зеленського помічають в Омані. ЗМІ оприлюднюють фото. Прес-служба неправдиво каже що це офіційний візит за приватні кошти.

5 січня вечір. На сторінці Президента України з’єднання являється фото про його зустріч із Юсуф бін Аляві бін Абдалла. Без анонсів з боку держав, супроводу посольств, в порушення протокольних дипломатичних норм тощо.

Під час зустрічі Зеленський піднімає питання отримання інвестицій від Оману. Я одразу даю пост у ФБ, що після такої зустрічі слід чекати жорстку реакцію з боку США — це міжнародний скандал, просити гроші у тих, хто засуджує політику американців.

6 січня зранку я даю пост у ФБ, де вимагаю у Зеленського негайного повернення в Україну на його президентському літаку, оскільки спостерігається ескалація конфлікту і ракетні сили Ірану приведені у бойову готовність.

Президент України продовжує свій відпочинок і проводити ще одну другорядну зустріч із чиновником держрезерву Оману. Знову без краваток, держпрапорів, тобто неофіційну, «для галочки».

6 січня я роблю пряму трансляцію у ФБ, на якій закликаю Президента України не жартувати і негайно повертатися до виконання своїх повноважень. На Близькому Сході небезпечно і це загрожує безпеці України.

Зеленський продовжує свій вояж і ігнорує мій заклик.

7 січня зранку Офіс Зеленського заявив, що у нього відбулась телефонна розмова із Держсекретарем Помпео. Розмовляли про конфлікт на Близькому Сході. До сих пір не зрозуміло, як відбувалась ця розмова, оскільки в Омані у Зеленського не було захищеного зв’язку. Цілком вірогідно, що Іранські спецслужб знали деталі цієї розмови, в якій Україна підтримала США.

8 січня ніч. Іран нападає на військові бази США в Іраку. Американці закривають повітряний простір для своїх цивільних літаків у регіоні.

Для прийняття рішень українською владою щодо цих подій залишалися лічені години!

Відповідно до статті 6 Повітряного Кодексу України, Державіаслужба зобов’язана заборонити польоти цивільної авіації у разі наявності небезпеки. Навіть якщо смороду не малі повної інформації на ранок 8 січня, її мала наша розвідка та інші спецслужб, вірогідно представники посольств України в регіоні. Смороду малі б довести цю інформацію до Президента України. Альо тієї нікого не попередив про свій візит в Оман, не мав захищених ліній зв’язку, вірогідно у ніч трагедії спар у номері свого готелю і взагалі втратив контроль над управлінням державою!

Стаття 102 Конституції України вказує, що Президент є «гарантом державного

суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина». Для реалізації цих функцій Президент приймає рішення, які мають силу законодавчих актів, а в разі необхідності — безпосередньо втручається в критичну ситуацію з метою усунення будь-якої загрози для держави та її громадян.

Цього зроблено не було!!! Президент мав забезпечити скасування рейсів українських літаків в регіоні бойових дій інших держав, коли в повітрі літають ракети. І якщо цього не зробила Державіаслужба, то треба була б пряма президентська дія!

Я вбачаю, що якщо літак був знищений ракетою, або в результаті теракту, то Зеленський знехтував своїми обов’обов’язками Президента України, чим вчинив злочин, службову недбалість з тяжкими наслідками

А це вже підстава для початку процедури імпічменту!!!

Це жах! Думай ТІ!