У Кривому Розі нетвереза жінка насмерть збила двох пішоходів

У Кривому Розі жінка в стані алкогольного сп’яніння, на великій швидкості збила на смерть двох жінок-пішоходів на пішохідному переході, після чого залишила автомобіль і втекла.

«Дорожньо-транспортна пригода сталася 8 січня близько 19:45 на вул. Каткова р. Кривий Ріг. Відомо, що водій автомобіля Audi на великій швидкості наїхав на людей, які переходили дорогу по пішохідному переходу. Згодом автомобіль, причетний до ДТП, було виявлено кинутим в 150м від місця події», — йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Дніпропетровської області.

Пізніше стало відомо, що поліція затримала водія автомобіля.

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«За попередньою інформацією, жінка перебувала в стані алкогольного сп’яніння. Зараз водій затримана в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України», — додали у відділі комунікації.

За даним фактом порушено кримінальну виробництво за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.