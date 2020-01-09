Павло Вернивский: “Україна є лідером за часткою проблемних кредитів”

За даними JP Morgan Україна є лідером у світі за часткою проблемних кредитів. 54% – більше половини виданих кредитів з великою ймовірністю ніколи не будуть погашені.

Це дуже велика проблема для економіки. І це в свою чергу знижує бажання банків кредитувати економіку.

Якщо хтось думає, що Україна в цьому плані унікальна країна, то відразу хочу сказати, що це не так. Частки проблемних кредитів завжди зростали у всіх країнах пережили кризи. У Мексиці після Текіла кризи 1994 року частка проблемних кредитів зросла до 37%. У Таїланді після Азіатської кризи 1997 частка проблемних кредитів зросла до 50%.

Розповім чому це відбувається.

Для початку спробую пояснити як працює кредит. Припустимо ви хочете отримати кредит на суму 100 тис дол. Перед тим як надати кредит, то банк у вас запитає: а де гарантія, що ти повернеш ці гроші? У тебе є квартира? Залиш її в заставу, і вона буде виступати гарантією повернення.

Потім банк оцінює цю квартиру за ринковою вартістю і дає суму менше. Чому менше? Якщо ви не повернете кредит, то банк може забрати квартиру, продати і повернути гроші.

Йдемо далі. Як працює економіка? Квартира це товар на який є попит і пропозиція. Ціна на квартири зросте, якщо попит перевищує пропозицію. Відповідно, чим більше ціна квартири – тим більше розмір кредиту ви можете отримати.

Що відбувається, коли економіка стикається з кризою? Падає попит і зростає пропозиція. Разом з падінням попиту падають і ціни. Якщо квартира в кредиті, то це може призвести до того, що вартість квартири впаде нижче розміру кредиту. І тут з’являється банк, який вимагає збільшити забезпечення за кредитом новим заставою, або можуть забрати поточний заставу і чим заганяють вас у глухий кут.

Ще однією проблемою кризи є девальвація. Помічали, що кредит у валюті дешевше ніж у гривні? А все тому, що вартість кредиту у гривні часто включений ризик тієї ж девальвації. Тому там і ставки вище. Проте люди цього не враховують і ведуться на дешеві валютні ставки.

І коли трапляється девальвація, то трапляється неприємна річ. Доходи людини залишаються в гривні, але виплати він повинен робити в валюті. Наприклад, у людини була зарплата в 15 тис грн. При курсі 8 грн/дол. це 2 тис дол. І він взяв валютний кредит, за яким виплачує 1000 дол. або 8 тис грн в міс. Після девальвації до 25 грн за дол, дохід людини залишається в 15 тис грн, але по кредиту він повинен виплачувати 1000 дол і це вже 25 тис грн. Фактично, людина не може виплачувати кредит перетворюється на проблемне.

Банк у цей час може забрати заставу. Оскільки заставу банку не потрібен, то він виставляє його на продаж, чим посилює пропозиція при низькому попиті. А це веде до падіння вартості застави. Ця ситуація розвивається однаково у всіх країнах світу. Що в Японії, що в США, що в Україні.

З такою проблемою зіткнулися у США після кризи 2008. Так, там не було девальвації, але дуже впала в ціні нерухомість і банки вимагали внести додаткові застави. Люди звичайно не могли і це вело до банкрутств. Американська економіка тоді потрапила в капкан. Всі розуміли, що банки викинуть на ринок значну кількість конфіскованої нерухомості, а це призведе до зростання пропозиції, подальшого падіння цін і Нових банкрутств. Бо там була запущена програма НАМР (Home Affordable Modification Program). За допомогою цієї програми держава хотіли запобігти банкрутство позичальників банку і запобігти збільшення проблемних кредитів. Але головне, це запобігти обвалу цін на ринку нерухомості, що призвело б до подальших банкрутств приватних осіб і банків. І якщо до вирішення цієї проблеми підходять комплексно, то наші діячі навіть не мислять такими категоріями. У нас створюють проблему, а потім чухають голову чому так вийшло і шукають винних.