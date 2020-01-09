У МВФ вважають, що настав час повертати $5,5 млрд, вкладених в “Приватбанк”

Представник МВФ в Україні Йоста Люнгман вважає, що прийшов час повернути 5,5 млрд доларів, вкладених Україною “Приватбанк”.

“У 2016 році Приватбанк неможливо було просто ліквідувати, – констатував Йоста Люнгман. – Більше половини населення України мали рахунок у цьому банку і на це фінустанова припадало більше половини всіх роздрібних транзакцій в українській економіці. І Українська держава з метою захисту населення і фінансової стабільності, була змушена вкласти в банк 5,5 млрд доларів.”

“І тепер настав час для Української держави – повернути ці кошти, – вважає він. – Їм можна знайти значно краще застосування: або на охорону здоров’я, або на дорожнє господарство або на школи. Але важливо закласти передумови того, щоб в банківській системі не виникало подібних складнощів. А саме посилити, і надалі посилювати – банківський нагляд і дотримуватися вимогливою регуляторної політики”.