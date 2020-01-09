У самопроголошеній Абхазії протестувальники почали штурм “адміністрації президента”

Протестувальники штурмували адміністрацію президента Абхазії.
Про це повідомляє “”. Штурм почався близько 13:00 мск. Мітингувальники виламали двері і намагаються увірватися в будівлю.
Вони також вибили вікно поряд з дверима і намагаються через нього проникнути всередину. Зараз на площі зібралися близько 500 осіб, включаючи силовиків.
Одним з ініціаторів мітингу став Ахра Авідзба, раніше вимагав відставки міністра внутрішніх справ Абхазії Гарі Аршба.
Читайте також: Скандальну начальницю відділу митного оформлення «Рави-Руської» відсторонили від посади