Трансфер влади: від лібералізму до диктатури?

Росія знаходиться в стані тривожного очікуванні великих змін. Тривожного тому, що партія більшості в Держдумі “Єдина Росія” ставить для себе завдання зберегти більшість на наступних виборах, які пройдуть в 2021 році. А це означає незмінність політики. Але популярність партії падає, а заможної альтернативи її політиці поки що ніхто з опозиції не пропонує. В той час, як запит в суспільстві на зміни соціальної справедливості перезріло.

Також не ясно, хто прийде на зміну президенту Путіну. Тривожність викликана тим, що в Росії при зміні першої особи в державі змінюється і вся політична кон’юнктура. У владу приходять нові люди і історію знову починають писати з чистого аркуша. З подачі голови уряду Медведєва це явище аналітики вже стали називати правової та історичної гільйотиною минулого.

А яке обіцяють нам майбутнє? Про це нічого конкретного, програмного населенню не говорять навіть в ході виборчої кампанії. Так і є сам проект майбутнього у Російській Федерації?

Схоже, що при формальній відсутності політичної ідеології насправді вона фактично існує і ділить політичну еліту або політичну організацію, судячи з риторики, на дві частини — на лібералів і державників, а ще досить умовно і незрозуміло на лівих і правих.

Але закони суспільної еволюції змінити неможливо і, тим більше, змінити їх сенс тільки словесною риторикою. Тому що це закони виживання.

Еволюція лібералізму та його поняття

Лібералізм (від лат. liberalis — вільний) у наш час трактується як філософська та суспільно-політична течія, провозглашающее непорушність прав і особистих свобод людини. Також проголошується верховенство права над звичаями і релігійними догмами у формі моралі. Та й сама мораль все більше набуває рис антиморалі. Але це спотворення первісної ідеї лібералізму.

Ті люди, які були носіями класичного лібералізму, як світогляду, в епоху розкладання феодалізму і зародження капіталізму, зараховували себе до лібералів і так їх називали прихильники інших поглядів. В середині XVI століття лібералізм вже був настільки сильний, що став ідеологічною основою буржуазних революцій проти абсолютної монархії в Європі.

Абсолютна монархія стримувала розвиток капіталізму обмеженням прав і свобод буржуазії, що виросла з накопичили капітал феодалів. Якщо проводити аналогії з раннім середньовіччям, то можна сказати умовно, що васали повстали проти сеньйорів. Вони захотіли стати вільними підприємцями і боролися за свободу торгівлі, за вільне переміщення фінансів. Це і була матеріалістична грунт лібералізму.

Але той лібералізм не був солодкою мрією для народів. Експлуатація праці не скасовувалася. Жорстокість ліберала більш пізнього часу антироялиста Кромвеля увійшла в історію як жахлива. Він досі шанується у Великобританії і США, як видатний політик Англії, але не в Шотландії.

Інший приклад жорстокості буржуазного лібералізму дає нам Велика Французька революція та її лідер якобинец Робесп’єр.

В Російській імперії лібералізм не тільки розчищав дорогу капіталізму. Він привів до руху народництва, практиковавшему терор, і до Лютневої буржуазної революції 1917 року. А потім в умовах післяреволюційного хаосу — до Великої Жовтневої соціалістичної революції, своєрідною російської копії французької. Всі ліві партії того часу — це продукт російського лібералізму. Сутичка за владу між ними була жорстокою і закономірно вилилася в громадянську війну.

Лютнева революція 1917 року була буржуазно-ліберальної. Але вже в травні-червні постало питання про військову диктатуру для наведення порядку у воюючому державі. Її намагався здійснити есер Керенський, призначивши генерала Корнілова верховним головнокомандувачем. Але потім сам злякався цих планів, тому що втратив владу і свою партію. Корніловський заколот не вдався.

Більшовики теж були змушені вдатися до диктатури, щоб утримати владу, відображаючи реванш есерів і білогвардійців.

Доречно пригадати, що носіями лібералізму в Росії була інтелігенція — виключно російське явище з неросійським назвою — і деякі представники нової буржуазії типу заводчика Сави Морозова.

У ХХ столітті ліберали виступали вже не проти феодалів, а проти всякої влади, включаючи духовну, і пропагували правова держава, нібито альтернативу диктатури і тоталітаризму. Але це лицемірство і лукавство, тому що диктатура і тоталітаризм як раз і спираються на державне право, відкидаючи моральні норми, як це роблять і проповідники тотального лібералізму.

Лібералізм став знаряддям встановлення нового світового порядку, який по американській версії повинен з’явитися з хаосу або зі стану “відкритого світу” з теорії Сороса. Ця теорія не відкидається, а методично проводиться в життя. По суті, вона являє собою варіант анархії з відміною держави і встановлення панування вільних грошей. Гроші давно стали знаряддям влади.

Класичний лібералізм виродився в нові свої різновиди вульгарного характеру — лібертаріанство і либертаризм, тобто в якусь абсолютну свободу заради свободи всіх від усіх. Щоправда, жодна філософія досі не дала світу однозначного визначення, що таке свобода взагалі. Хоча є загальний висновок, що особиста свобода досягається за рахунок несвободи інших.

Вже не ліберальний, а лібертаріанський колективний Захід нав’язує нам не тільки ідеологію споживацтва, але й поняття свободи, схожою на свободу мух або тайгового гнусу. Рой цих комах суто споживчий і у них немає того, що є у бджіл і мурах. У бджіл і мурах все ж є своя природна організація з поділом функцій і своєю ієрархією в сім’ї, що дозволяє їм виживати в самих екстремальних умовах. А мухи дохнуть самі по собі як мухи від негоди або в якості корму більш сильних.

Перехід до такого лібералізму людського суспільства повністю заперечує гуманізм, властивий людині розумній. Тому і називають нинішню епоху різні філософи постгуманизмом, а то і постчеловечностью в російському звучанні.

Слова ліберал і лібералізм стали лайливими. Та й слово інтелігент вже стали вживати не для похвали, а в нарицательном сенсі.

Лібералізм — шлях до буржуазної диктатури

Лібералізм і антигуманізм, як прояв жорстокості, завжди поруч. Лібералізм не буває відірваним від конкретних матеріальних інтересів тих, кому він вигідний і хто вкладає в підтримку цього руху капітал, щоб збільшити свій прибуток. А боротьба за прибуток не визнає милосердя.

Лібералізм, особливо в нинішній формі, став частиною інформаційних війн проти конкурентів. Громадський протест ліберального спрямування у вигляді різних некомерційних організацій, партій і рухів керується і спрямовується за допомогою політичних технологій так, щоб не знищити або не порушити сформовану систему виробництва грошей заради грошей. Але з метою ослаблення конкурентів. І все це робиться під гаслами свободи.

Звичайно ж, кожен чоловік хоче бути вільним у своїй самореалізації і очікує визнання заслуг у своїй справі. Це всім давно відомо і не оспорюється. Але одні прагнуть до вольниці, до вседозволеності і самостверджуються в цьому прагненні. А інші вважають свободу усвідомленою необхідністю.

Причому, це формулювання волі приписують Спіноза, який шукав також універсальне визначення щастя, та так і не знайшов. Гегель і Маркс повторили її у своїх працях. Але, мабуть, це визначення більш давнє філософських праць Спінози. Адже тільки при дотриманні цієї формули свободи навіть наймогутніші стародавні фараони і царі могли вважати себе вільними, інакше їх знищували б власні піддані заради власної свободи. Усвідомлена необхідність здавна лежить в основі права.

Тому не можна ототожнювати лібералізм і свободу, як ідею. Свободу громадянину забезпечує держава або воно ж позбавляє його свободи, обмежуючи його права. А лібералізм руйнує саму державність, як би захищаючи громадянські права. Але сучасна держава не існує без громадянина, а громадянин не існує без держави. Це аксіома.

Свобода розуміється і як прояв свободи волі людини. Але волею людини можна управляти через його свідомість, що і робиться різними методами в політиці й комерції. У тому числі за допомогою насадження нібито прогресивних ліберальних ідей в контрольованому суспільстві. А по суті, це метод розмивання ідеології державності і національної самосвідомості, заперечення моралі, що перешкоджають безмежного багатства заради багатства.

Ось чому лібералізм в наш час став знаряддям інформаційної війни проти конкурентів і захоплення його активів світовою олігархією. Комерсанти ж просто оглушають рекламою, маніпулюючи свідомістю та емоціями.

Руйнуючи державність, лібералізм провокує відповідну реакцію держави по зміцненню державної влади. Це неминуче, інакше держава деградує і розпадається, економіка поглинається конкурентами. Національної буржуазії слабка держава не вигідно, оскільки вона ризикує свої приватним правом на майно і доходи.

Тим не менш, велика буржуазія прагне завжди бути над владою, що виражає її інтереси і волю. Інтереси в умовах глобалізації стають наднаціональними і визначаються ринковою конкуренцією.

В буржуазних державах при певних умовах кризи влади встановлюється диктатура фашистського толку. Так було в Італії, Іспанії, Німеччині. Причому фашисти не відмовлялися від соціалістичних гасел і навіть намагалися проводити ревізію соціалістичної ідеології в свою користь і як би в ім’я народу, але забезпечували інтереси все ж великої буржуазії і банкірів, у чиїх руках була вся економіка.

Дуче Муссоліні був соціалістом. Фюрер Гітлер — націонал-соціалістом. Каудільо Франко був обраний (!) бунтівниками замість загиблого свого лідера, як ідеологічно нейтральний політик при вже полыхавшей громадянській війні, і обіцяв встановити соціальну справедливість, щоб забезпечити стабільність і зберегти Іспанію.

Встановлювалася Диктатура і в інших країнах Європи у відповідь на зростання політичного авторитету комуністів і соціалістів. Тому що це загрожувало інтересам олігархічного капіталу, перш за все, і руйнуванням існуючої економічної основи держави — абсолютних прав власності на засоби виробництва і приватних банків.

Наші ліберали прирівнюють до фашиствующим європейським диктаторів Сталіна. Повна нісенітниця! Радянська держава спочатку будувалося, як держава диктатури пролетаріату і це положення було скасовано лише в 1977 році з прийняттям нової конституції СРСР — у новій конституції Радянський Союз проголошувався як держава розвиненого соціалізму.

Тому ліберали з тим же успіхом можуть вважати диктаторами не тільки Сталіна, виконував конституційний закон, але і Хрущова з Брежнєвим до 1977 року. Але Хрущов у них уособлює відлига, а Брежнєв — застій. А от Сталін — злий диктатор, підім’яла під себе країну. Хоча було б правильним обговорювати не Сталіна, а минущу монополію політичної влади РСДРП(б)-ВКП(б)-КПРС та її історичне значення в тих умовах.

До того ж диктатура пролетаріату оголошувалася як перехідний період і фактично закінчилася в 1936 році. Вона була виправданою, щоб покінчити з післяреволюційним безладдям в економіці, тобто з наслідками російського революційного лібералізму, і відновленням державності.

А як бути з тим, що фашизм і антикомунізм стали синонімами, а фашизм і комунізм — антонімами. Західні ліберали простенько вирішили цю задачку, об’єднавши фашизм і комунізм під загальним поняттям тоталітаризм, а себе рятівниками світу від тоталітаризму.

Як бачимо, зміст поняття лібералізму залежить від того, ким і де, в яких цілях воно використовується, тобто від контексту. Однозначно визначити його неможливо, як і демократію — владу пануючого класу. Тому перехід від лібералізму до диктатури найчастіше відбувається під тими ж ліберальними гаслами “в ім’я народу і заради народу”.

В умовах тотальної глобалізації інтересів капіталу, коли роль держави в економіці принижується з допомогою всяких ліберальних теорій, наднаціональна світова олігархія для захисту свого прибутку насаджує через лібералізм диктатуру грошей. Це добре видно на прикладі відносин США і країн Європейського економічного союзу.

З боку здається, що США нав’язують Європі свою волю, прагнучи домінувати в конкуренції і з Росією, і з Європою. Це мовляв для американців добре саме по собі — велика зразково демократична нація зміцнює свій вплив у світі і національну економіку.

Але насправді США виконують волю світової фінансової олігархії, будучи її силовим інструментом в переділі світової економіки. Це бойовий слон доларових спекулянтів. Це вони його створили і виростили.

Причому, з одного боку американці показують приклад культу “ліберальних цінностей” для інших країн світу, включаючи держави Європи, а з іншого застосовують каральні міжнародні санкції проти конкурентів на підставі своїх внутрішніх законів, не зупиняючись перед збройною агресією і примушуючи до цього своїх союзників. Це очевидний факт диктату.

Існуюче міжнародне право з його стримуючими обмеженнями давно не влаштовує світову олігархію і США слухняно зламують, руйнують його своїми діями, не піклуючись про наслідки навіть для власного населення.

Росія офіційно оголошена супротивником США і НАТО. Американським генералам доручено опрацювати варіанти ядерної війни з Росією, зрозуміло звитяжної. Військове планування поширюється на космос всупереч міжнародному договору 1967 року. Натовці діють в тому ж дусі.

Держави Європи змирилися зі своїм становищем, яке вони самі називають обмеженим суверенітетом. Американські концерни і банки в повоєнний час скупили по часткам європейську економіку і тепер тільки вони визначають політику європейських країн, а не їх уряду. Європа лише підтакує американцям. План Маршалла з самого початку став капканом для суверенітету Німеччини.

Те ж саме США нав’язують Росії своїми санкціями і насадженням “ліберальних цінностей”. Тому рано чи пізно російської олігархії доведеться вибирати між “ліберальними цінностями цивілізованого світу” і державним суверенітетом, без якого їм не зберегти свій статус і права на майно. І тоді вони вважатимуть диктатуру під своїм контролем. Але це буде далеко не сталінська диктатура.

Умови для диктатури

Треба зауважити, що визрівання диктатури відбувається так, що населення не проявляє особливого занепокоєння з приводу її цілей і кінцевого результату. Народ вимагає порядку. І якщо немає діяльної опозиції, здатної запропонувати альтернативу і здійснити її, то все відбувається так, ніби сам народ хоче сильної влади і саме в тому вигляді, в якому встановлюється диктатура.

Псевдополитика лібералів призводить до того, що порушується вся система цивільних правових відносин. Настає хаос права і свавілля дій, заперечення моральних норм, які ліберали відносять до неосвіченим пережитків. Це сприймається суспільством, як соціальна несправедливість, яку треба виправляти. Конкурентів це влаштовує, що використовується ними у повній мірі для власної політичної вигоди.

Щоб відновити справедливість, потрібна сильна рука влади. Це може здійснити лише сильна діяльна політична партія і її лідер. Так вважають політичні активісти і штатні політики. У суспільстві виникає попит на такого лідера — рятівника нації. І він з’являється. Народ не завжди розуміє, звідки він взявся. Але буде його підтримувати до тих пір, поки не зникнуть ілюзії і надія на справедливість.

Мало хто усвідомлює, що такі лідери в потрібний момент висуваються панівним класом, щоб не втратити свої позиції. При цьому імітуються демократичні принципи з теорії, а не з історичної практики народів. Призначається лідер повинен усунути ті фактори, які ведуть до дестабілізації суспільства і деградації держави, зберігаючи політичну систему.

Як доказових прикладів можна навести прихід до влади європейських диктаторів 30-х років минулого сторіччя. Вони прийшли до влади в роки жорстокого світової кризи, як “рятівники нації”.

Німеччина за результатами Першої світової війни була розорена і принижена. І німці, судячи з кінохроніці, із захопленням сприйняли прихід до влади Гітлера і його партії. Але нацистам захотілося більшого, ніж відродження німецької держави.

Обділена колоніями, Німеччина рушила на Схід для розширення життєвого простору та підборкувана проти Росії її європейськими недругами. Друга світова війна була підготовлена, як продовження Першої світової, фінансовою олігархією Європи і США. Німців це призвело не до процвітання, а до катастрофи.

Олігархія ж примножила свій стан, вибірково кредитуючи спочатку воюючі сторони і їх військову промисловість, а потім відновлення їх зруйнованих міст і економіки.

Але повернемося в буржуазну Росію. Авантюрна політика Єльцина за десять років вичерпала себе. І до кінця 1999 року РФ стояла на межі розпаду. Емоційного Єльцина змінив більш розважливий і прагматичний політик Ст. Ст. Путін, тоді мало відомий виборцям чиновник, який незадовго до цього став головою уряду. У товаристві з перших його кроків з’явилася надія.

Треба віддати належне Володимиру Володимировичу. Він адміністративною реформою призупинив тенденцію до розпаду Федерації на самостійні республіки. Але тут же прямо сказав, що повернення в соціалізм не буде і перегляду підсумків приватизації теж не планується. Хоча люди на це сподівалися і раніше сподіваються. Попит на справедливість тільки посилився. Особливо після пенсійної реформи.

При президентові Путіні фактично була відновлена обороноздатність країни, зміцнився її політичний авторитет у світі. Без цього на світовому ринку конкурувати неможливо. Це можна прямо віднести до виправлення упущень єльцинського уряду і пороків його надмірно ліберальних реформ. При ньому ж у Чечні війна закінчилася.

В країні збереглася корупція майже на тому рівні, на якому вона склалася при Єльцині. Хоча про замовлені вбивства в ЗМІ перестали говорити так само звично, як про погоду. Але і тут президент Путін обіцяє не повертатися в 1937 рік, так як за його словами, “якщо почнемо, то не зупинимося”. А як інакше без ВЧК і Гулагу? “Треба зміцнювати законність” — була відповідь. Від кого це залежить? Не від рядових громадян.

Коли мер Москви Гаврило Попов, будучи ще депутатом Верховної Ради СРСР, пропонував узаконити хабарі чиновникам, як плату за комерційну послугу. Розмір хабара визначався б відсотком від прибутку, яку забезпечувало хабародавцеві рішення чиновника. Про Попова вже й забули. А його пропозицію давно реалізовано чиновниками у вигляді так званих відкатів.

Більш того, законодавці обговорюють можливі поправки в закони, за ініціативою Міністерства юстиції, що скасовують кримінальну покарання за хабарі “внаслідок обставин непереборної сили”.

Таким чином виходить, що корупція є невід’ємною частиною права капіталістичного держави, керованого компрадорами-спекулянтами різних рівнів. У РФ такий капіталізм або ринок і склався. Хто дозволить скасувати? Путіну це не під силу при всіх його високих повноваження.

Путін не став диктатором, хоча міг би, використовуючи депресивний стан російського суспільства, що виникла після розпаду СРСР, розстрілу з танків Верховної Ради в жовтні 1993 року, економічного спаду в результаті приватизації і політичних реформ, війни в Чечні.

Не став, бо волів еволюційні методи у своїй досить ліберальній політиці, щоб зберегти Росію в цілісності. При цьому він мимоволі спирається на освіченість і радянські традиції суспільства, висловлюючи при цьому часом антирадянські погляди на минуле.

Тепер все змінюється. У політику приходять нові покоління зі своїми поняттями соціальної справедливості і амбіціями. Зростає розшарування суспільства. Настає час змін у владі. Як і в якому напрямку вони відбудуться?

Ліберальна опозиція займається політичною імітацією, підігруючи владної еліти в імітації демократичних цінностей. Реальна влада знаходиться в руках тих, хто володіє економікою.

Як і в Європі, ліберальна влада в РФ не всесильна і не здатна вирішити всі проблеми на користь всього суспільства. Щоб вийти на світовий ринок і отримати там місце для своїх товарів і послуг, Росія ще в єльцинські часи була змушена піти на багато поступок світової олігархії, включаючи і поступку частки приватизованої держвласності. Вийти з цієї пастки без величезних економічних втрат вже неможливо.

Але ринок є ринком, а Захід вважає, що процес розвалу РФ і присвоєння її ресурсів не закінчилась з розпадом СРСР. Цей процес стимулюється як зовнішніми конкурентами, так і зсередини просуванням “ліберальних цінностей”.

За таких обставин правляча еліта — олігархи і вище чиновництво — може висунути свого “рятівника нації”, здатного здійснити диктатуру в інтересах самої еліти. Не повторить тоді новий президент-диктатор слова Єльцина перед сенаторами США, догоджаючи їм із-за санкцій, що він “відчуває себе в Америці, як вдома”?

Народ про наступника поки нічого не знає і навіть не здогадується, тому вибере і підтримає того, хто подасть йому надію на відновлення справедливості. А це вже питання політичних технологій.

Впровадження в практику так званих цифрових методів державного управління від збору інформації та її аналітичної обробки до її реалізації у вигляді законів і адміністративних норм створює цілий арсенал можливостей політичним технологам.

Що стосується будь-яких опозиційних активістів, які можуть вибитися з цього алгоритму і погрожувати реальної влади, то існують і використовуються методи їх нейтралізації на будь-якій стадії їх активності. А цифрові технології дозволяють блокувати особисті та особові рахунки громадян і партій при порушенні дозволених рамок перебування в опозиції.

Народ хоче стабільності і процвітання, але ліберали уникають цієї теми, а уявні державники, з яких народжуються диктатори тільки нею і живуть.

Справжні ж державники втілюють плани по зміцненню держави в життя, яким і був Йосип Віссаріонович Сталін. Методи диктувалися обставинами епохи. Результати його політики мають практичне значення в розвитку країни і в наш час.

Час Сталіна пішло і навряд чи повториться, незважаючи на народну реабілітацію оббреханого вождя. А ось надії на сильну справедливу руку якогось майбутнього батька нації можуть обернутися згубним політичним спектаклем.