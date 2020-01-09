В той день у них було гамірно: сусіди розповіли про дівчат, які випали з багатоповерхівки у Луцьку (відео)

8 січня у Луцьку в багатоповерхівці на Конякіна трапилася трагедія: з балкона випали двоє дівчат. Одна з них померла, інша – в реанцімації.

За словами очевидців, того дня дівчата нібито влаштували вечірку. В квартирі були з компанією, пише 12 канал.

“Студентки 12 училища. Одна навчалась на першому курсі, інша на другому. Це квартира їхньої бабусі”, – розповіла мешканка будинку, в якому сталась трагедія.

Сусіди розповідають, що у дівчат часто бували гості, було гамірно.

За словами очевидців того дня вони влаштували гулянку. В квартирі були з компанією. Люди бачили їх після того, як в квартирі сталась трагедія.

А от правоохоронці кажуть, що насправді ситуація була іншою. За попередньою інформацією, дівчата в момент трагедії були в квартирі двоє. Пляшок з-під алкоголю або слідів боротьби не виявили.

Тим часом лікарі борються за життя дівчини, яку госпіталізували. Стан критичний.

Головна версія слідчих – нещасний випадок. Вони розповіли, що дівчата вийшли на балкон, одна з них жартома перехилилася через перила. Не втримала рівновагу і почала падати. Тоді інша схопила її за ноги, намагалась врятувати, однак не впоралася і впала вслід за нею.