В той день у них було гамірно: сусіди розповіли про дівчат, які випали з багатоповерхівки у Луцьку (відео)

8 січня у Луцьку в багатоповерхівці на Конякіна трапилася трагедія: з балкона випали двоє дівчат. Одна з них померла, інша – в реанцімації.
За словами очевидців, того дня дівчата нібито влаштували вечірку. В квартирі були з компанією, пише 12 канал.
“Студентки 12 училища. Одна навчалась на першому курсі, інша на другому. Це квартира їхньої бабусі”, – розповіла мешканка будинку, в якому сталась трагедія.
Сусіди розповідають, що у дівчат часто бували гості, було гамірно.
За словами очевидців того дня вони влаштували гулянку. В квартирі були з компанією. Люди бачили їх після того, як в квартирі сталась трагедія.
А от правоохоронці кажуть, що насправді ситуація була іншою. За попередньою інформацією, дівчата в момент трагедії були в квартирі двоє. Пляшок з-під алкоголю або слідів боротьби не виявили.
Тим часом лікарі борються за життя дівчини, яку госпіталізували. Стан критичний.
Головна версія слідчих – нещасний випадок. Вони розповіли, що дівчата вийшли на балкон, одна з них жартома перехилилася через перила. Не втримала рівновагу і почала падати. Тоді інша схопила її за ноги, намагалась врятувати, однак не впоралася і впала вслід за нею.