Дорофєєва відверто розповіла про страхи, комплекси і дивацтва

Надя Дорофєєва поділилася найцікавішими фактами про себе, а фанати залишилися в захваті

Відома українська співачка, солістка групи “Время и Стекло” Надя Дорофєєва порадувала фанатів в Instagram новим постом. Нещодавно знаменитість похвалилася кумедними кадрами в Сторіс, запропонувавши шанувальникам задати їй найцікавіші запитання. Так, артистка відповіла на кілька незвичайних , розповівши не лише про те, що їй подобається, але і про страхи, а також зізналася в деяких дивацтвах.

Наприклад, Надя зазначила, що “пісяє в душі”, виставивши фото, де голосно сміється, а ще нарешті видала свій другий улюблений напій після латте, без якого буквально не може пройти її день – виявляється, красуня обожнює чай з медом і м’ятою. Також Дорофєєва зізналася в головних страхах – співачка ненавидить здавати аналізи і чекати результатів, почувається ніяково, коли приходить на концерт в якості глядача, а виконавець дивиться на неї зі сцени. Артистка не забула дати пораду по догляду за собою, уточнивши, що проти соляріїв і “небезпечної” засмаги. А ось самооцінка зірки, напевно, здивує її шанувальників, адже Надя, як і багато дівчаток, не відчуває себе найкращою.

: znaj.ua

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