Андрей Данилко впервые показал свою девушку

Андрей Данилко, который также известен под сценическим псевдонимом “Верка Сердючка”, наконец-то показал, как выглядит его девушка. Артист поделился подробностями своей личной жизни, которые до этого тщательно скрывал.

Оказываться, украинский шоумен на протяжении многих лет встречается с Инной Белоконь, которая исполняла роль мамы Верки Сердючки. Правда, мало кто знал об отношениях исполнителя. Друг Данилко, исполнитель EL Кравчук решил поделиться снимками со своими подписчиками, кого на самом деле любит Данилко. Єто біло сделано для того, чтобі не ходили всякие слухи относительно ориентации шоумена.

Как можно увидеть по снимкам, которые попали в Сеть, отношения в пары довольно насыщенные. Влюбленные успели попутешествовать по многим странам мира. Так, на одной из фотографий, Инна и Андрей страстно целуются на курорте в Майами. Видимо, влюбленные не стесняются проявлять своих чувств.

В роли любящего мужчины шоумена довольно странно видеть. Тем не менее, поклонники очень рады за 46-летнего артиста, что наконец-то в его жизни наступила пора влюбленности. Фанаты надеются, что в скором времени исполнитель заведет с Инной детей, ведь возраст уже молодой.

Стоит отметить, что совсем недавно Андрей даже заговорил о собственной свадьбе. Однако, представляет он эту церемонию совсем по-другому. Шоумен не против расписаться в банном халате и тапочках. Такое заявление сильно удивило поклонников артиста.

: hyser.com.ua