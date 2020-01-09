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«Профспілка працівників Приватбанку» вимагає в суді звільнити голову правління

09.01.2020

23 грудня минулого року Печерський суд Києва прийняв до розгляду позов Первинної профспілкової організації працівників Приватбанку, яка домагається від Наглядової ради фінансової установи звільнення голови правління Петра Крумханзла. Про це йдеться в даних судового реєстру.

Звільнення Крумханзла домагається той же профспілка, що в листопаді просив визнати недійсними трудові договори всіх дев’яти членів наглядової ради Приватбанку.

Відповідачами значаться Міністерство фінансів і Кабінет Міністрів. Третіми особами виступають НБУ, що узгодив складу наглядової ради, і Генпрокуратура.

З держреєстру відомо, що Первинна профспілкова організація працівників акціонерного товариства комерційного банку “ПриватБанк” зареєстрована 19 червня минулого року в Дніпрі. Її очолює Максим Шевченко.

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