Колишній заступник міністра заробив понад 280 тис. грн спортивної асоціації і на компанії з кримінальним шлейфом

Колишній заступник міністра освіти і науки Роман Греба в грудні отримав відшкодування за 2019 рік від Міжнародної федерації учнівського спорту в розмірі 158 тис. гривень. У цьому ж місяці він отримав дохід від підприємницької діяльності на 128 тис. гривень. — її оплатила компанія «Едпартнер», яка мала ознаки фіктивності і в 2015 році була фігурантом кримінальної виробництва: щодо переведення в готівку грошей підприємствами, які знаходяться на окупованій території.

Вид діяльності ТОВ «Едпартнер» — посередництво в розміщенні реклами в ЗМІ.

Які послуги колишній чиновник від «Народного фронту» Греба надає федерації спорту і фігуранту кримінальної справи — складно уявити. Але те, що його в 2017 році звинувачували в корупції, в зв’язку з тим, що він просував в Національний антарктичний науковий центр Міністерства освіти і науки України своїх людей, з метою заволодіння поставками — це факт.

Згідно з декларацією за січень-вересень 2019 року, Роман Греба володіє:

квартирою на 106 м. кв., придбаної в 2013 році за 1,2 млн гривень;

автомобілем Lexus, 2012 року випуску, придбаним в 2016 році за 429 тис. гривень;

дружина Романа — Ірина Греба — володіє автомобілем Toyota 2019 року випуску, купленого за 873 тис. гривень.

У 2019 році дружина заступника міністра Ірина Греба задекларувала:

у вигляді зарплати від апарату Верховної Ради — 215 тис. гривень;

від підприємницької діяльності — 885 тис. гривень;

від відчуження рухомого майна — 260 тис. гривень;

на рахунках в банку має 70 тис. гривень, а також зберігає готівкою — $230 тис.;

володіє 10% компанії «Діалог Плюс» (управління фондами).

Роман Греба заробив:

у вигляді зарплати від МОЗ України — 462 тис. гривень;

в банку у нього знаходиться 69 тис. гривень.

Андрій Пшеничний для сайту dubinsky.pro