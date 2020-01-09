Нацрада призначила позапланову перевірку «Прямого» з-за висловлювань Пояркова про Зеленском

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову виїзну перевірку телеканалу «Прямий» у зв’язку з висловлюваннями ведучого Сергія Пояркова про президента Володимира Зеленском. Про це повідомляє Укрінформ.

За словами першого заступника голови Нацради Ольги Герасим’юк, до них надійшло звернення зі скаргою на дії і слова ведучого «Прямого» Сергія Пояркова, який, на думку заявника, що «посягає на честь і гідність Президента України Зеленського, ображає його сім’ю, окремих персонажів, етноси і держава, вживає нецензурну лайку».

«Моніторинг зафіксував цю трансляцію і певні висловлювання», — сказала Герасим’юк на засіданні Нацради.

Як зазначив член Нацради Сергій Костинський, питання досить політичний, оскільки стосується особистості президента.

«Сюжет, я вважаю, недостойний. Таке давати в ефір не можна. Але у нас є певна практика, яка використовувалася останні п’ять років. І вона виходила з того, що Національна рада ніколи не адвокатирует публічних осіб і тим більше не адвокатирует, не захищає президента України. Маються на увазі сюжети, що посягають на честь та гідність. Вже є прецеденти, коли безпосередньо самі публічні особи зверталися до суду і в суді захищали свої права. У цьому випадку Національна рада по зверненню заявника зберігав відео для подальшого використання заявником в судах. А вже далі сам заявник звертався до суду», — сказав Костинський, навівши приклад такого випадку, коли Нацрада обмежився приписом.

У той же час Герасим’юк зазначила, що ринку час подати сигнал про неприпустимість таких речей.

«Я тут бачу не тільки політичні мотиви. Мова йде про порушення всіх етичних стандартів професії. Мова йде не тільки про президента України. Тут є ознаки образи, що наноситься всій країні, що дуже негативно впливає на створення її іміджу, а також у міжнародних спільнотах», — підкреслила вона.

Вона зазначила, що мова йде не про окремому сюжеті, а про цілу передачу, в якій були і гості, які також підтримували цю риторику.

«Ведучий точно не має права подавати такий приклад в інформаційному просторі», — сказала Герасим’юк.

Після обговорення питання члени Нацради проголосували — п’ять голосів «за», двоє утрималися — таким чином, прийнявши рішення про позапланової виїзної перевірки телеканалу «Прямий».