Виробник двигунів для Boeing зробив заяву про катастрофу в Ірані

Компанія CFM, яка виробляє двигуни для літаків моделі Boeing, заявила, що ще рано говорити про причини аварії пасажирського Boeing 737-800 «МАУ» в Ірані.

Компанія-виробник двигунів повідомила, що будь-які припущення щодо причин авіакатастрофи є передчасними.

«В даний час у нас немає додаткової інформації. Будь-які припущення щодо причини передчасні», — йдеться в повідомленні компанії.

Нагадаємо, пасажирський літак Boeing 737-800 «Міжнародних авіаліній України» розбився вранці 8 січня поблизу Тегерана незабаром після зльоту. У МЗС України повідомили, що в результаті авіакатастрофи ніхто не вижив. Причини трагедії поки невідомі.

На борту лайнера перебувало 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу, зокрема, 11 громадян України. МАУ оприлюднила список пасажирів, загиблих в Ірані.

У генеральній прокуратурі України почали розслідування авіакатастрофи. Кримінальне провадження розпочато за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту, що спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України.

В Організації цивільної авіації Ірану заявили, що не збираються передавати американському концерну Boeing бортові самописці – «чорні ящики» розбився Boeing. Поки що невідомо, в яку саме країну відправить бортові самописці Іран для розшифровки даних.