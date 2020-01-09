Іран запросив США брати участь в розслідуванні катастрофи літака МАУ

Іран офіційно запросив представників США та інших країн брати участь у розслідуванні причин аварії пасажирського лайнера МАУ. Про це заявив глава Управління цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде, представляючи в Тегерані результати попереднього розслідування катастрофи, повідомляє «Європейська правда».

«Абедзаде заявив, що слідча група, у відповідності зі стандартами, викладеними в додатку 13 до Чиказької конвенції, запропонувала всім державам, визнаним вигодонабувачами за цим документом, надати своїх представників в процесі розслідування катастрофи і призначити власну команду фахівців», — йдеться в повідомленні.

Додаток, на яке посилається Абедзаде, що містять обов’язкові вимоги до процедури розслідування авіаційних катастроф і визначає, які держави можуть брати участь у розслідуванні. Зокрема, мова йде про державу, де сталася катастрофа, державу, де зареєстровано судно, державі-операторі судна, а також державі-розробника та державу виробника судна.

За словами Абедзаде, Іран відразу після катастрофи направив повідомлення про інцидент в Україну як країну, де зареєстровано літак, і США — як країну, де знаходиться штаб-квартира Boeing. Також Іран поінформував Швеції і Канади, чиї громадяни знаходилися на борту, додав він.

Голова управління також спростував інформацію про відмову Ірану передавати чорні ящики з українського літака іншим країнам і запевнив, що поширені напередодні новини про нібито відмову співпрацювати з США і компанією Boeing були помилковими. Він зазначив, що «у відповідь на питання журналіста» він лише «надав пояснення юридичної процедури розслідування катастроф, зокрема, що єдиним джерелом розслідування є (іранський) слідчий комітет».

Нагадаємо, під ранок 8 січня пасажирський літак Міжнародних авіаліній України, наступний з Тегерана в Київ, зазнав аварії через кілька хвилин після зльоту.