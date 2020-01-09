Ловлять на вулицях: у «ДНР» влаштували нові облави на українців

Бойовики «ДНР» на Донбасі влаштували справжню облаву на власників українських паспортів і автомобільних номерів.

Людей без «документа самопроголошеної республіки» патрулі буквально виловлюють на вулицях. Про чергові таких діях терористів повідомив на своїй сторінці у Facebook український журналіст Денис Казанський.

«Незважаючи на заяви різних політиків, які обіцяють світ, вибори в ОРДЛО та початок процесу реінтеграції непідконтрольної території в Україну, початок нового року показало, що там йде зворотний процес», – написав він.

За його словами, бойовики не тільки не готуються до зближення з Україною, але і діють рівно навпаки – старанно викорінюють будь українську присутність в ОРДЛО.

Зокрема, з перших днів січня бойовики знову відзначилися облавами на громадян, які мають український паспорт або автомобіль з українськими номерами.

«Людей без паспортів ДНР» (а таких в ОРДЛО більшість) ловлять на вулицях патрулі і відвозять в РВВС. Там перевіряють телефон, беруть відбитки пальців. Українські паспорта більше не визнаються посвідченням особи. Машини без номерів ДНР» заарештовують і відвозять на штрафмайданчик», – пише журналіст.

Він підкреслив, що всі ці заходи спрямовані на повне витіснення українських документів з ОРДЛО) зовсім не відповідають заявам про майбутню реінтеграції Донецька і Луганська в правове поле нашої країни і прихильності Мінськими угодами.

«Якщо б «Л/ДНР» дійсно збиралися повертатися під контроль України, ніякого сенсу в такому терор звичайних людей не було б», – підсумував Казанський.