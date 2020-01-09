Романенко: ЗМІ дано установку розганяти версію про те, що літак був збитий з ручного ПЗРК або ЗРК «Тор» російського виробництва

Українські ЗМІ отримали установку розганяти як базову версію про те, що літак був збитий з ручного ПЗРК або ЗРК «Тор» російського виробництва. Цю інформацію активно обговорюють у медійному співтоваристві. Про це у своєму блозі повідомляє політолог, журналіст Юрій Романенко.

Він зазначає, на підтвердження такої інформації можна побачити, як на різних телеканалах незрозумілі експерти обговорюють саме згадану вище версію, роблячи на ній акцент, як на базовій. Більш того, підкреслює Романенко, йому особисто подзвонив один з провідних телеканалів з проханням зважити в конспірологічних ключі.

За словами Юрія Романенка, політтехнологам на Банковій, які просувають цю тему можна сказати тільки одне – ви тим самим не тільки показуєте які ви неадекватні, але створюєте Україні серйозні проблеми у розслідуванні катастрофи. Тому що сьогодні Україна повністю залежить від позиції іранської сторони в даному питанні, а кому сьогодні лояльний Іран – не складно здогадатися.