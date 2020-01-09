«Ви здивуєтеся – ніякого»: Поклонська заявила про безкарність США за загибель Сулеймані

Сполучені Штати ніхто не покарає за конфлікт з Тегераном, оскільки Вашингтон може собі це дозволити. Про це на своїй сторінці в instagram написала депутат Держдуми Наталія Поклонська.

«Яке покарання чекає Вашингтон за теракт? Здивуєтеся: ніякого. Вони можуть безкарно вбити воєначальник — одного з найзатятіших борців з ИГИЛ», — зазначає депутат. За її словами, загибель іранського генерала Сулеймані є справжнім терактом, проте США не понесуть за це відповідальність. За словами Поклонської, Сполучені Штати припасли ядерну дубину, якою вони розмахують у всіх перед носом. Нагадаємо, що іранський військовий помер в ніч на 3 січня в результаті удару з боку американських військових. Пізніше в Пентагоні підтвердили свою причетність до цього інциденту. Більш того, стало відомо, що особисто керував операцією президент Дональд Трамп.

В ніч на 8 січня іранські військові здійснили ракетний удар по двох американських базах в Іраку. Як заявила влада Ірану, це було помстою за загибель Сулеймані. Також вони наголосили, що більше не збираються робити військових дій проти США, але лише в тому випадку, якщо Вашингтон не буде проявляти агресію до Тегерану.