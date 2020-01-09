Перші висновки української комісії в Ірані: Двигуни не горіли, вірогідна версія теракту

Версія несправності двигунів в українському літаку, який зазнав аварії в Ірані, на даний момент не підтверджується у зв’язку з відсутністю слідів пожежі на двигунах. Про це повідомило джерело «Цензор.НЕМАЄ» державної комісії з розслідування обставин катастрофи «Боїнга 737» в Тегерані.

Співрозмовник повідомив, що група експертів прибула на місце, куди звозять уламки літака та інші предмети, знайдені в окрузі.

«В даний час я спостерігаю обидва двигуни літака — і не бачу на них слідів пожежі. Сюди доставлені фрагменти правого крила — там теж немає слідів пожежі. Тобто версія несправності двигунів, вибуху двигунів, на даний момент не підтверджується. Літак горів — але версія виходу з ладу двигунів не підтверджується», — розповіло джерело.

За його словами, начальник управління цивільної авіації Ірану Алі Абидзаде надав попередні дані: літак вилетів о 6:13 ранку, але через 5 хвилин на висоті 2 тис. 400 метрів почав падати, загорівся і розбився.

Іранські диспетчери стверджують, що ніяких повідомлень з борту лайнера не надходило. При цьому український «Боїнг» нібито розвернувся до аеропорту, однак поки невідомо чи був цей розворот керованим чи ні.

Обидві «чорні скриньки» були знайдені і незважаючи на ушкодження їх можна відновити. Співрозмовник з комісії запевнив, що іранці готові надати доступ до розшифровки «чорних скриньок» і сприяти подальшому розслідуванню, зокрема надати інформацію про дані з радарів контролю за повітряним рухом.

Маючи деякі відомості, комісія зробила попередні висновки:

Український лайнер вийшов з ладу, а на його борту спалахнула пожежа, однак не з-за несправності двигунів. Ймовірно, вогонь охопив салон літака. Причина спалаху поки невідома.

«Боїнг 737» був новим і система управління не могла вийти з ладу. Немає ознак несправності, про яких стало б відомо наземних служб.

Версія про помилку пілотів малоймовірна. Екіпаж був посиленим і підготовленим до дій в екстремальних умовах. Вивести їх з ладу могло тільки раптова подія, яка одночасно вразило б систему зв’язку, управління і екіпаж «Боїнга». Звичайних причин для цього недостатньо, оскільки навіть при несправності двигунів екіпаж би зумів зв’язатися з диспетчерами.

Виходячи з вищезазначеного можна припустити, що версія теракту, вибуху зенітної ракети або зіткнення з дроном вельми вірогідна.

«Записи з радарів аеропорту покажуть обстановку в момент катастрофи, і тоді буде ясно — зближувалися якісь об’єкти або немає. Таким чином, навіть саму дику ракетну версію на даний момент виключити не можна», — додав співрозмовник з комісії.