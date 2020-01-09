Побіжний поплічник Януковича Курченко повністю знищив і пограбував базу харківського «Металіста»

За три роки приміщення бази «Металіста», які раніше належали втікача олігархові Сергію Курченко, перетворилися на розруху. Кинуті речі в підвалах, діряві стелі з грибком після потопу, потерті плінтуса і всюди холод, тому що газ відрізали за борги. З приходом нового директора частина приміщень намагалися підтримати і зберегти хоча б те, що залишилося.

У 2013 році бізнесмен Сергій Курченко придбав ПАТ «ФК «Металіст» і «Металіст-арена», а на початку 2014 року втік з України. За рішенням суду, частина приміщень «Металіста» повинна була перейти у власність громади ще в 2018 році, проте залишилася висіти в повітрі», передача так і не відбулася. Роками приміщення на спортивно-тренувальній базі «Металіста» в селищі Високий, яка також належала Курченко, належним чином не функціонували. Погода, відсутність належного догляду і борги призвели базу в напівзруйнований стан.

Два роки тому базу «Металіста» у Високому очолив Євген Вдовенко. За його словами, багато чого довелося відновлювати своїми силами, проте в той момент кошти по суті вкладалися в чужу власність. Другою великою проблемою, крім затоплених стель, які вкрилися грибком, стала відсутність газу. Його відрізали за несплату (спочатку на базі знаходилося дві газові підстанції). Зараз приміщення можуть опалювати лише електрикою.

У тренажерному залі обвалилася стеля. Фото: Сергій Козлов/KHARKIV Today

«У лютому 2018 року ми змушені були купити котел. Взимку базу затопило ще до того, як майно було конфісковано за рішенням суду. Тобто вкладали гроші в чужу власність. Все було стихійно. Можете уявити, які були снігу взимку, і всі ці руйнування були стихійні. Це відбувалося протягом п’яти років. Затоплює підвали через брак людей і великої кількості снігу. Це все було навколо будівель. Сніг почав танути і вода пішла в підвали, — пояснив Вдовенко. — Ми намагалися підтримати цю базу, сподівалися, що прийдуть хороші часи. Основний корпус, другий корпус, лазню, тренажерний зал, три VIP-котеджі і 10 двоповерхових, — ось це все потрібно опалювати. Ми ніяк не опалюємо, у нас немає опалення, відключили за борги».

Після останньої гри, яка відбулася 23 листопада, воду з опалювальної системи злили, щоб не розірвало труби, як це було раніше. Вода залишилася тільки головному корпусі на першому і другому поверхах, оскільки 11 грудня на базі перед поєдинком Ліги чемпіонів проводили тренування гравці ФК «Шахтар». В цей час в приміщеннях включали електричний підігрів.

За словами голови Харківської обласної держадміністрації Олексія Кучера, відновити опалення можливо після того, як буде створено нове державне підприємство — база «Металіст». Створити нову структуру планують протягом двох тижнів, після чого майно приймуть в управління області.

П’ять полів база потребують ремонту. Фото: Сергій Козлов/KHARKIV Today

«Ми можемо відновити постачання газу, тому що буде створено нове підприємство. Борги залишаються на старому підприємстві», — заявив Кучер і доручив директору бази розібратися з документами по газу.

Директор запевняє, що база поки що знаходиться не в критичному стані, але їдальня на 40 спортсменів і каналізація вимагають негайного ремонту.

«Якщо дружно взятися, можна відновити це за місяць. Першочергові завдання — громадське харчування і каналізація. Влітку, коли працює кухня, каналізація забивається. Плюс ванно-пральний комбінат, коли наплив йде команд, не встигає прати. 200 осіб обстирать в день ми не в силах, жінки залишаються допізна. Інше по дріб’язку – десь плінтус відірвався, плитка, лампочки, санвузли. Тут 160 кондиціонерів, ми в цьому році намагалися щось полагодити», — сказав Вдовенко.

У жалюгідному стані знаходиться і критий басейн: взимку 2018 року затопило систему підігріву і водопостачання, з тих пір чаша стоїть без води.

З 2018-го басейн на «Металісті» стоїть без води. Фото: Сергій Козлов/KHARKIV Today

Зараз на базі «Металіст» працюють дев’ять співробітників, тоді як спочатку на роботу приймали 70 осіб. До 20 січня персонал у відпустці, а після свят на базу запрошують команди. Однак чи будуть футболісти займатися в опалювальних приміщеннях, поки не ясно. Директор бази каже: якщо газ не підключать, команди все одно почнуть тренувальний процес, але буде вирішуватися питання, в яких саме приміщеннях.

Влітку на базі у Високому тренуються від 200 до 250 чоловік в день. У їх розпорядженні — п’ять натуральних полів, одне штучне і одне поле з піщаним покриттям, які також потребують догляду та відновлення.

На базі у Високому стіни вкрив грибок і немає газу. Фото: Сергій Козлов/KHARKIV Today

Нагадаємо, для колишнього майна Курченко в Харківській області шукають інвестора.

8 січня глава Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер закликав інвесторів вкладати гроші у розвиток спортивно-тренувальної бази футбольного клубу «Металіст» у селищі Високий.

Протягом двох тижнів створять нове державне підприємство — базу «Металіста» у Високому, потім область прийме майно в управління. Щоб повернути спортивній базі стан «до Курченко», потрібні чималі гроші. В ХОДА готові обговорити умови, на яких бізнесмени можуть робити інвестиції.

Як писав KHARKIV Today, до 5 січня 2020 року приміщення стадіону в Харкові та тренувальну базу в селищі Високий, які раніше конфіскували у олігарха Сергія Курченко, зареєстрували в Державному реєстрі нерухомого майна.

Зазначимо, майнові комплекси, конфісковані у ВАТ «Футбольний клуб «Металіст», ТОВ «Металіст Холдинг» і «Металіст арена» передавалися в сферу управління ХОДА розпорядженням Кабінету міністрів України, яке вийшло ще 11 квітня 2018 року. Проте майже за рік майно в обласну власність прийняти не могли. 6 грудня у ситуацію втрутився голова ХОДА Олексій Кучер, який доручив виконуючої обов’язки начальника управління у справах молоді та спорту Харківської ОДА Юлії Подзолковой виконати рішення суду та розпорядження Кабміну, передавши конфісковані приміщення «Металіста» на баланс області.