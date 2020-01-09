ЗМІ: Люди Коломойського домовляються про екстрадицію Рудьковського, за замовленням якого бандит Юрій Єриняк викрав нардепа від партії Зеленського

У Москві йде цікавий «движ» навколо засудженого на два роки екс-міністра транспорту України Миколи Рудьковського. Парламентери, яких пов’язують з «крилом Коломойського» в Зе-команді, намагаються домовитись про екстрадицію Рудьковського в Україну після виходу з ув’язнення, що може відбутися в найближчі місяці (з жовтня 2018 року він сидів у СІЗО).

В Україні Рудьковський цікавить не тільки свого колишнього помічника, директора компанії «Нафтогазвидобування» депутата від «Слуги народу» Олега Семінського, якого викрали у 2012-му році і три роки протримали в ув’язненні в Київській області, але і особисто Ігоря Коломойського.

У парламенті Семінський повністю знаходиться під Коломойським, для якого юридично важливий його позов про поновлення на посаді директора, поданий ще в 2016 році.

У березні 2013 р. Микола Рудьковський продав 25% акцій фірми «Нафтогазвидобування» Ринату Ахметову. У квітні приблизно таку ж частку продав і другий акціонер Нестор Шуфрич. У 2017-му році Рінат Ахметов купив у Шуфрича ще 15% акцій і сконцентрував 75% на офшорному клоні DTEK і нідерландською офшорі — NGD. Ще 25% на даний момент належать нідерландській компанії Salazie, акціонера — офшорний Salazie. Щодо якої є підозри, що це частка Рудьковського та його брата Сергія.

Семінський був викрадений за рік до продажу компанії Рудьковським і Шуфричем. Він вважає, що це зробив Рудьковський і не збирається його прощати. Ставши на ноги і розгорнувши бізнес в Чернігівській області, Семінський спробував залучити Рудьковського до кримінальної відповідальності через ГПУ. Справу вів відомий прокурор Дмитро Сус. За роботу тесть Семінського дав йому автомобіль «Тойота Рав» зі свого чернігівського автосалону. На цьому незадекларированном авто Сус погорів перший раз. Їм користувалися його цивільна дружина.

Зараз Семінський зайнятий будівельним бізнесом з Андрієм Вавришем, у нього є кілька фірм, вони всі мають бенефіціарів на Кіпрі і враховують інтереси екс-губернатора Чернігівської області Валерія Куліча, чия близька у всіх сенсах зв’язок Юлія Свириденко, яка очолювала після його відходу ОДА, працює заступником міністра економіки та сільського господарства.

Саме тому Семінський балотувався на виборах по округу в «посіяної» Чернігівської області від «Слуги народу» з благословіння особисто Андрія Богдана. Богдан знайомий з дружиною Олега Тетяною Бушай. Його колишня дружина Ольга і Тетяна були подругами. Не випадково Семінський з’явився в Сен-Тропе на весілля Андрія Довбенко, де Богдан провів День Незалежності.

При наявності у Рудьковського, якому світить великий термін за замовлення у викраденні Семінського, частки в «Нафтогаздобыче» його екстрадиція дозволить Коломойському витрусити цей пакет і почати судово-рейдерське тролинг Ріната Ахметова, який добре влаштувався на Семиренковском родовищі.

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