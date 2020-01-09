Польща залишиться без робочих з України: у ЄС почалася боротьба за українців

Країни Євросоюзу почали боротьбу за українських робітників — багато держав намагаються створити найбільш комфортні умови для роботи в їхніх містах. Як пише газета Rzeczpospolita Польща — перший претендент, який ризикує залишитися без робочих з України.

У країні, за інформацією видання, в 2019 році працювали близько двох мільйонів іноземних працівників, більшість з яких громадяни України. В основному вони працювали на короткостроковій основі (до шести місяців у році) — це обумовлено труднощами при отриманні виду на проживання або дозволів на роботу. У 2020 році ситуація для Варшави може змінитися, прогнозує президент агентства з працевлаштування Personnel Service Кшиштоф Инглот (Krzysztof Inglot).

За його словами, в цьому році українців буде складніше переконати працювати в Польщі, оскільки, приміром, у березні в Німеччині набудуть чинності правила, що полегшують працевлаштування фахівців з країн, які не входять в ЄС. Конкуренцію Варшаві складе також Прага — у Чехії українці зможуть швидко отримати дворічна дозвіл на роботу. Українцям буде простіше і в Угорщині — там громадянам України дадуть право працювати протягом року.

Польські чиновники зазначають, що було б доцільно ввести для іноземців програми, що прискорюють адаптацію та інтеграцію. Це передбачав розроблений ще в середині 2018 року проект нової міграційної політики Польщі. Міжвідомча робоча група з міграції 17 грудня 2019 року, наголошує Rzeczpospolita, вирішила створити робочу групу, яка підготує проект документа з викладенням основних положень міграційної політики країни. Потім проект буде направлений на консультацію, а після представлений на затвердження Раді міністрів. Коли це станеться, невідомо, але інші країни вже активізували свої зусилля для залучення робітників з України, пише газета.

Громадяни України, крім складностей з міграційною політикою Польщі, стикаються з знущаннями і приниженнями з-за їх національності. Так, у жовтні 2019 року голова профспілки «Трудова солідарність» Віталій Махинько розповів, що правоохоронні органи нерідко ігнорують заяви від українських громадян і відмовляються проводити розслідування. Махинько додав, що інциденти з українцями відбуваються щодня, при цьому самі поляки «не бояться» гастарбайтерів, оскільки їх за це не карають.