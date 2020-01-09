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НАБУ відкрило провадження проти Баканова

09.01.2020

Іван Баканов

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження про можливе зловживання владою та ряду інших кримінальних правопорушень главою Служби безпеки України Іваном Бакановым. Про це повідомляє агентство «Українські новини» з посиланням на офіційну відповідь НАБУ.

За даними ЗМІ, раніше в суд надійшла скарга від громадянина,
який повідомив, що в діях Баканова і в. о. начальника Головного
слідчого управління СБУ міститься склад кримінального злочину,
передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим
становищем), ч. 2 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди), ч. 3 ст. 365
(перевищення службових повноважень), ч 2 ст. 256 (сприяння ОЗУ), ч. 1 ст. 396
(приховування злочину), ч. 3 ст. 382 (невиконання рішення суду), ч. 1 ст. 111
(державна зрада) та інші протиправні факти.

Згодом суд зобов’язав НАБУ відкрити справу про можливих
зловживання глави СБУ. Агентство запитував інформацію, внесло бюро
відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань і відкрило
справа, на що отримав позитивну відповідь.

«Матеріали зазначеного кримінального провадження спрямовані
процесуальним керівнику — прокурору Спеціалізованої антикорупційної
прокуратури для вивчення, визначення підслідності та визначення органу
досудового розслідування, який буде проводити досудове розслідування
зазначеному кримінальному провадженні», — сказано у відповіді НАБУ.

Раніше SKELET-info розповів, як живуть Баканов і міністр оборони Андрій Загороднюк.

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