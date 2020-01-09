Канадець не сів на трагічний рейс МАУ з-за плутанини з квитком, його дружина загинула

Житель Оттави Мохсен Ахмадипур через плутанину з квитком не сів на літак авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсом ” Тегеран-Київ, який розбився 8 січня. Про це повідомляє Ottawacitizen

Мохсен Ахмадипур з 43-річною дружиною Рої Азадян гостювали в Ірані у своїх родичів. Подружжя повинні були разом летіти рейсом до Києва, а звідти в Оттаву.

Однак в аеропорту Тегерана Ахмадипур з’ясував, що його квиток не дійсний. Ця плутанина і врятувала чоловікові життя, зазначає видання.

Ахмадипур попрощався з дружиною і сказав, що вилетить іншим рейсом. Про катастрофу літака чоловік дізнався в терміналі.