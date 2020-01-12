Чому Зеленський мовчав, якщо мав докази раніше Заходу?

Джастін Трюдо виглядав великим захисником України, ніж Зеленський.

Зеленський мав докази, як заявив секретар РНБО Данилов, раніше Заходу… Мав докази і мовчав.

На це чудове обставину звернув увагу у Фейсбуці відомий шоумен і дипломат Дмитро Чекалкін.

Іран вимушено зізнався під тиском інших країн світу, але зовсім не України.

Це не дипломатична пауза — це страх перед Москвою, тому що ракета, яка збила український літак, виробництва Росії і технічно обслуговується росіянами.

Зеленський навіть в ситуації, коли весь світ говорив про збиття українського літака, все озирався на Москву.