Канада вимагає подальшого розслідування катастрофи Боїнга, незважаючи на визнання Ірану

Незважаючи на визнання Ірану, розслідування всіх обставин авіакатастрофи повинно бути проведено ретельно…

Про необхідність продовжити розслідування обставин, при яких іранські війська збили український літак, заявив в Твіттері представник прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо Кемерон Ахмад.

«Іран визнав, що літак Міжнародних авіаліній України рейсу PS752 був збитий його власними збройними силами.

Нашим пріоритетом залишається внесення повної ясності завдяки прозорості і справедливості.

Ми хочемо, щоб сім’ї та близькі жертв знову знайшли спокій», – написав він.

Трюдо додав, що чекає з боку влади Ірану повного співробітництва з даного питання.

При цьому він особливо відзначив, що незважаючи на визнання Ірану, розслідування всіх обставин авіакатастрофи повинно бути проведено ретельно.

«Ми і далі будемо працювати з нашими партнерами по всьому світу, щоб упевнитися в проведенні повного і всебічного розслідування, і уряд Канади очікує від іранської влади повної співпраці«, — підкреслив прем’єр.