Черги на кордоні з Євросоюзом різко зменшилися

Черги на кордоні з країнами Європейського Союзу суттєво зменшилися.

Відзначається, що скупчення транспортних засобів у деяких пунктах пропуску на кордоні було пов’язано з тим, що після новорічних свят в країни ЄС повертається значна кількість українців, які там тимчасово проживають чи навчаються.

«Звертаємо вашу увагу, що зараз на цій ділянці кордону ситуація така: Польща: Ягодин – 30, Устилуг – 0, Угринів – 0, Рава-Руська – 0, Грушів – 100, Смільниця – 35, Шегині – 60, Краковець – 170. Словацька Республіка: Малий Березний – 130, Ужгород – 150. Угорщина: Тиса – 80, Дзвінкове – 0, Косино – 20, Лужанка – 20, Вилок – 30. Румунія: Дяково – 0, Солотвино – 0, Порубне – 0», – додали прикордонники.

Прикордонники закликають громадян враховувати цю інформацію і, по можливості, обирати пункти пропуску, які не завантажені.