Українська влада вчинила злочин, не заборонивши літаку залишати аеропорт

Численні нестиковки в падінні українського літака свідчать про те, що в цій історії щось нечисто…

Є злий умисел в розгардіяші думок і заяв, що суперечать один одному щодо катастрофи літака в Ірані, ми з’ясуємо вже найближчим часом. Тому що правда тут неминуче вилізе на поверхню, так як загибель людей і катастрофа авіалайнера відбулася не в море, де важко дістати уламки, а на суші. І тому логіка, за якою вона сталася, неминуче стане зрозумілою і тоді ж всі помилкові версії теж відпадуть.

Такий прогноз в сьогоднішньому коментарі для «Главреда» висловив відомий громадський активіст і волонтер Юрій Касьянов.

На сьогоднішній деяка частина думок, існуючих навколо аварії літака МАУ в Ірані, базується на знаннях людей, які розуміють що-то в авіації, розуміють процеси польотів і падінь літаків. І тому у прихильників цих думок викликає подив версія про те, як літак, охоплений вогнем, падає з висоти 2400 метрів, так як пожежа в двигуні сучасного авіалайнера не може призвести до таких наслідків.

Такого стрімкого падіння бути не може, за винятком того випадку, коли літак стає некерованим. Мовчання пілотів протягом хвилини падіння говорить про те, що, швидше за все, пілоти могли вже бути мертві.

Небажання влади Ірану допускати фахівців до вивчення уламків Боїнга теж викликає подив, так само, як і фотографії з місця катастрофи з явними слідами впливу на частини літака. Зокрема, там видно сліди шрапнелі.

Якщо говорити мовою спеціалізованим, то ракета протиповітряної оборони, як правило, не потрапляє в літак, а вибухає в повітрі і вражає осколками, внаслідок чого і видно сліди шрапнелі, які багато хто, приміром, бачили на прикладі малазійського Боїнга.

Також в Інтернеті з’явилися фото, де іранські «рятувальники» збирають уламки Боїнга з допомогою бульдозера, що взагалі неприпустимо. Звичайно, можна говорити про те, що якісь із наведених доказів можуть бути фейком – то відео, то фотографії, але сукупність всіх цих чинників говорить про те, що в цій історії не все чисто.

Питань до цього багато, але особисто у мене більше питань до нашої влади – цивільних, військових, розвідувальних – фахівцям, які наперед знали, що в Перській затоці назріває якась конфронтація, відбулися удари, не вжили жодних заходів для того, щоб цей борт не залишив аеропорт. Це було вже само собою небезпечно, і що сталося з літаком — не інакше, як злочин самих посадових осіб.

Все решта протягом розслідування все одно проявиться. Питання більше полягає в політичній доцільності, так як зараз виглядає логічним той аспект, що сталася авіакатастрофа найбільше влаштовувала Росію (країна-агресор — згідно із Законом України від 20.02.18), яка тим самим намагалася зіштовхнути лобами Іран і США, посиливши конфлікт і розпалити пожежа великої війни на Близькому Сході.

Тобто, йде обмін ударами, і тут як раз в цей момент падає збитий літак. Можна говорити про те, що його збили ВВС Штатів або Ірану, але тут мається на увазі відповідна реакція тієї чи іншої сторони.

І вона вигідна Росії хоча б тому, що нафта почне дорожчати. Адже Іран, як би його не обклали санкціями, все ще постачає нафту.

У другу чергу, Росія прагне до того, щоб США загрузли в який-небудь черговий війні, хоча тверезі голови в США фактично ветували можливості Трампа починати війну на Близькому Сході. І в цьому є логіка, так як ісламський Іран сьогодні далеко не такий, яким він був 15-20 років тому. Цей Іран прагне інтегруватися у світову економіку, світові процеси, незважаючи на підтримку терористичних організацій.

Але тим не менш, з цим Іраном можна налагодити діалог, а в інтересах Росії зробити так, щоб цей діалог не відбувся. Тому Росія як підігрівала, так і продовжить підігрівати військову небезпеку на Близькому Сході.

І наш літак, точніше, люди, які знаходилися на ньому, як українці, так і люди з інших країн, стали заручниками цієї ситуації. Я думаю, що атака була здійснена з землі і була спровокована саме Росією. Причому невипадково вона сталася саме проти українського літака, тому що в очах Кремля Україна дуже слабка країна.

Росія розраховувала на початок війни і її причетність спишеться в умовах війни, але цього не сталося. І Україна, навіть якщо доведе причину катастрофи, навряд чи висуне щось Росії.